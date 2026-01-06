El crimen machista que llega a un juicio con jurado en la Audiencia de Alicante: "Tata, está con un cuchillo, llama a la Policía"

Asesinó a su pareja en Alcoy y después intentó acabar con su vida saltando por la ventana desde un quinto piso. Su víctima dejó un estremecedor audio en el teléfono de una amiga al filo de las dos de la madrugada en los instantes previos al crimen: “¡Tata, que está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor! ¡Tata!”. Sin embargo, el presunto asesino sobrevivió a la caída, aunque con graves lesiones. Durante las semanas posteriores al crimen, el juzgado ni siquiera pudo tomarle declaración porque se encontraba en situación de coma inducido. Ahora, más de tres años después de los hechos, será juzgado por este crimen machista por un jurado popular en la Audiencia de Alicante. La Fiscalía solicita para él penas que suman 25 años de prisión por asesinato y amenazas, ya que además del crimen en la causa se tuvo constancia de la existencia de anteriores incidentes. El juicio arrancará la próxima semana en la Audiencia Provincial y podría prolongarse hasta buena parte de la siguiente. Una larga vista en la que está previsto que pasen por el estrado hasta 16 policías tanto nacionales como locales, once testigos y una docena de peritos.

Guillermo, que contaba con 29 años cuando ocurrieron los hechos, mantenía una relación sentimental con Dori, de 27, aunque ambos seguían viviendo en sus respectivos domicilios. Ella en Alcoy y él en la Playa de San Juan de Alicante. Una relación muy conflictiva en la que protagonizaron rupturas y reconciliaciones. Según la Fiscalía, los celos y el carácter posesivo del acusado fueron la causa de estos altibajos, con frecuentes discusiones y desencuentros. Algunos de ellos de carácter público, motivo por el que ha sido citado un alto número de testigos que presenciaron estos conflictos.

Incidentes previos

Durante el verano de 2022 ya habían llegado a protagonizar una ruptura, pero luego volvieron. Según el relato de acusación de la Fiscalía, el fin de semana del 15 de octubre de 2022 protagonizaron un incidente en el que a algunas personas del entorno se le encendieron las señales de alarma. Esa noche mientras se encontraban en un pub de la Playa de San Juan, Dori perdió su móvil y eso generó una discusión con su pareja, en la que se puso tan agresivo que intervino el propio personal de seguridad del local, tratando de mediar para que la discusión no fuera a más. Sin embargo, los modos violentos del acusado hicieron que uno de los vigilantes se llegara a ofrecer a acompañar a la chica a casa para alejarla de él. No obstante, ella le indicó que le llevara a la casa del propio acusado, sin decirle que era su domicilio. Allí le agradeció que la hubiera acompañado y que se interesara por ella y se despidió.

Ya en la casa, retomó la discusión con el acusado, quien cogió un cuchillo y le dijo, mientras la agarraba del cuello, que la iba a matar y después se suicidaría. La Fiscalía valora que, aunque ese incidente atemorizó a la víctima, ella pensaba que no sería capaz de cumplir con sus amenazas. Por este motivo, volvieron a quedar una semana después, pero esta vez en Alcoy. Fue el fin de semana del crimen.

El día del crimen

Dori había quedado con una amiga y con el acusado en una cafetería la tarde del 22 de octubre de 2022. Aparentemente, la velada transcurría con normalidad. Incluso Guillermo las dejó a ellas solas charlando mientras él se iba a jugar un rato a la consola. Fue en ese momento cuando Dori le contó lo que había pasado la semana anterior, ante lo que su amiga, espantada, le aconsejó que tenía que dejar la relación porque lo ocurrido traspasaba cualquier límite. La conversación terminó con el compromiso de Dori de echar el lunes al acusado de su casa, cuando se fuera a trabajar y romper definitivamente la relación. Tras la conversación entre las dos amigas, el acusado volvió con ellas para cenar, llegando a invitar a la otra chica a que se quedase. Todo transcurría con cordialidad, hasta que la amiga, viendo que todo iba bien, se marchó a su casa porque ya esa era tarde. Nada más quedarse la pareja a solas, el procesado soltó a la víctima que no la soportaba, ante lo que ella reaccionó marchándose indignada, dejándole plantado en el local. El problema es que el acusado se había quedado con las llaves de la casa.

La joven estuvo cerca de una hora deambulando por las calles de Alcoy, contactando con algunos de sus amigos para explicarle la situación. “Te has ido y lo primero que me ha dicho es que no me soporta, o sea, mira cómo vamos a acabar la noche, ¿sabes tata? Esto es brutal, es que está loco este tío”, aseguraba Dori en un mensaje a la amiga que había estado con ella hasta media hora antes. Dori era consciente de que su pareja tenía las llaves de su casa, por lo que pretendía evitar pasar por allí esa noche. Algunos de sus amigos le ofrecieron su casa para que fuera a dormir. Incluso había quedado con uno de ellos para coger un taxi y marcharse con él.

Sin embargo, en torno a las 1.51 horas ella acabó volviendo a su domicilio, donde su pareja la estaba esperando con un cuchillo de cocina de 26 centímetros de largo. Al entrar en la casa y ver que Guillermo la atacaba, trató desesperadamente de pedir ayuda a su amiga mientras corría a ponerse a salvo. El audio con su desesperada llamada de ayuda y el momento de las cuchilladas llegaron a enviarse a la amiga, pero ella no pudo escucharlo hasta media hora después porque se había quedado dormida. La víctima recibió un total de 18 cuchilladas, una de ellas en la yugular, que le causaron la muerte a causa de la hemorragia masiva. Tras cometer el asesinato, el joven se arrojó por la ventana de la cocina desde la quinta planta a un patio de luces, quedando malherido, con rotura del fémur y varias vértebras entre otras heridas. Antes de saltar, una vecina escuchó que decía: “hija de puta, la has liado”. Hecho que motivó la llamada al 112, aunque ya era tarde para salvar la vida de la víctima.

La Fiscalía reclama 23 años por el asesinato con ensañamiento, con las agravantes de género y de parentesco, así como otros dos años de cárcel por las amenazas. Para el Ministerio Público, el procesado con este crimen quería dejar patentes su sentimiento de superioridad hacia Dori por el hecho de ser mujer. El Ministerio Público reclama que el acusado pague indemnizaciones que suman 208.321 euros a los abuelos, a la hermana a dos tías y al padre de la víctima. La madre ha renunciado a cualquier indemnización.