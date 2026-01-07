Pillado con más de 7 kilos de cocaína en el puerto de Dénia

Pillado con más de 7 kilos de cocaína. La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a un hombre de 62 años tras encontrar en el doble fondo modificado de su vehículo la droga.

Los hechos ocurrieron durante un control preventivo en el Moll de la Pansa, cuando agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Dénia realizaban la inspección de un coche de matrículo extranjera. Solo iba dentro su conductor. Durante la inspección, los agentes detectaron una modificación estructural incompatible con el diseño original del turismo.

Una de las bolsas de cocaína / Levante-EMV

Los investigadores realizaron un registro más exhaustivo del vehículo y, al abrir con palancas el compartimento oculto, localizaron varias bolsas envasadas al vacío que contenían una sustancia en polvo de color blanco que resultó ser cocaína, con un peso total superior a siete kilogramos. Asimismo, intervinieron una pequeña cantidad de dinero en efectivo y el vehículo utilizado para el transporte de la droga.

Detenido el conductor de 62 años

Como consecuencia de estos hechos, el conductor, un hombre de 62 años, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El detenido, custodiado por los agentes de la Guardia Civil / Levante-EMV

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino de la sustancia estupefaciente intervenida, no descartándose nuevas actuaciones relacionadas con este caso.