Muere un joven de 26 años en un accidente de moto en la carretera de La Carrasqueta en Xixona

Un joven motorista de 26 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles por la tarde en la carretera de La Carrasqueta, en el término municipal de Xixona, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que la víctima mortal residía en Alicante y que era piloto de la compañía aérea Ryanair.

El accidente se produjo sobre las 17:35 horas en el kilómetro 17,500 de la carretera CV-800, dentro del término de Xixona. Un joven de 26 años perdió el control de su moto y tras salirse de la vía colisionó contra la bionda de la carretera.

Maniobras de reanimación

Al lugar del accidente acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del SAMU. El equipo médico practicó al joven maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero desafortunadamente tuvo que confirmar su fallecimiento minutos después de iniciar la asistencia, según han señalado las fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.