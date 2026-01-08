La prisión de Villena arranca el año con una nueva agresión de un recluso a tres trabajadores

El sindicato de prisiones "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) ha denunciado una nueva agresión a tres trabajadores de la cárcel de Villena en este inicio del año.

El incidente se produjo este miércoles por la tarde en el módulo de Aislamiento de la prisión, un departamento que alberga a los internos más conflictivos del centro. Según informa TAMPM, uno de los internos de este módulo comenzó a llamar por el interfono a los funcionarios profiriendo insultos y amenazas contra ellos, al mismo tiempo que golpeaba la puerta y la ventana de la celda y les arrojaba la comida servida durante la cena.

Al interno le había sido notificada una sanción por la comisión de varias infracciones disciplinarias, lo que, "unido a la espera de poder ser trasladado a otra prisión, desató la ira del mismo" y una vez más los trabajadores del centro alicantino fueron los perjudicados, según el sindicato.

Tres lesionados

En la intervención para poner fin al incidente, un trabajador recibió el impacto en la zona abdominal de un bote de gel que el preso le lanzó con fuerza, otro sufrió una contusión en un dedo y un tercero en una mano, lesiones que al parecer no revisten afortunadamente gravedad, explica TAMPM.

Según el sindicato, el interno se había vendado previamente las manos y había mojado el suelo de la celda con agua y jabón para conseguir que alguno de los funcionarios resbalara y cayera al suelo para poder hacer el mayor daño posible.

"Tu abandono me puede matar" denuncia que la situación dentro de los centros penitenciarios se hace insostenible con estos incidentes y por ello los trabajadores reclaman el restablecimiento de la autoridad y de mayor disciplina en el interior de las prisiones. El sindicato reitera la necesidad de que se considere a los funcionarios como agentes de la autoridad y que la suya sea considerada como profesión de riesgo.

Flores de agradecimiento depositadas en la puerta de la prisión de Villena. / INFORMACIÓN

Para contrarrestar este incidente, TAMPM señala que a finales de diciembre aparecieron unas flores y una nota a la entrada de la prisión que parecen indicar un agradecimiento por parte de la familia de algún interno de Villena.