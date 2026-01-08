Seis detenidos por robar en obras y vender droga al menudeo en La Vila y Finestrat

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada “Reformantes”, ha detenido a seis personas al desarticular un grupo organizado que compaginaba los robos con fuerza en obras en La Vila Joiosa y Finestrat y el tráfico de drogas al menudeo. Los investigadores cifran en más de 30.000 euros el valor del material sustraído en diferentes obras por la banda apresada.

La investigación se inició a mediados de septiembre del pasado año tras recibir diversas denuncias sobre robos en obras en construcción, donde sustraían herramientas, electrodomésticos y diverso material de construcción. Las primeras averiguaciones realizadas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de La Vila Joiosa permitieron centrar las sospechas en un grupo de personas reconocidas por los agentes en las inmediaciones de las obras.

Los investigadores realizaron dispositivos de vigilancia y lograron identificar a seis personas, cinco hombres y una mujer de entre 38 y los 43 años, los cuales actuaban de manera coordinada para cometer las sustracciones en obras tanto de La Vila como de Finestrat.

Efectos intervenidos. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil pudo localizar además dos domicilios en La Vila donde el grupo ocultaba los materiales sustraídos. Estas viviendas funcionaban también como puntos de venta de drogas al menudeo y eran frecuentadas por consumidores habituales.

Los investigadores llevaron a cabo dos registros domiciliarios y detuvieron inicialmente a tres de los implicados, aunque posteriormente fueron arrestadas tres personas más.

Efectos recuperados

Según las estimaciones realizadas, el valor de los efectos sustraídos por el grupo supera los 30.000 euros, logrando recuperar durante los registros una gran cantidad de herramientas, electrodomésticos y materiales de construcción, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Asimismo, se intervinieron 33 gramos de metanfetamina, 150 gramos de marihuana y 180 gramos de hachís, además de básculas de precisión y utensilios destinados a la distribución de sustancias estupefacientes.

Los seis detenidos han sido imputados por delitos de robo con fuerza y tráfico de drogas y tras ser puestos a disposición de los juzgados de La Vila Joiosa se decretó para dos de ellos el ingreso en prisión preventiva sin fianza. El resto de los implicados quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.