Detenido por atracar una gasolinera en Novelda con un cuchillo jamonero y robar 50 euros
El arrestado por la Guardia Civil intimidó a una empleada con el arma blanca y un juzgado acordó su ingreso en prisión
La Guardia Civil ha detenido en Novelda a un hombre de 44 años y con antecedentes como presunto autor de un atraco cometido en una gasolinera del municipio noveldense. El arrestado ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial en Novelda.
El robo con intimidación fue cometido a finales del pasado noviembre en una estación de servicio de Novelda. El atracador accedió al interior con el rostro cubierto y, tras exhibir un cuchillo jamonero, intimidó a la trabajadora del establecimiento para que le entregara dinero de la caja registradora. El ladrón solo consiguió un botín de unos 50 euros y se dio a la fuga a pie.
Identificación
El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició de inmediato las correspondientes diligencias tras tener conocimiento del atraco. Las averiguaciones practicadas y el análisis de las pruebas obtenidas permitieron identificar plenamente al presunto autor de los hechos, un varón español que ya contaba con antecedentes.
Una vez identificado el sospechoso, se estableció un dispositivo para su localización y pocos días después del robo el individuo fue interceptado y detenido por los agentes cuando abandonaba su domicilio de Novelda a bordo de un vehículo.
Durante la actuación, los investigadores lograron recuperar indicios que relacionan al sospechoso directamente con el momento del atraco, así como el arma blanca empleada para perpetrar los hechos.
El detenido, un hombre de 44 años y nacionalidad española, ha sido imputado por un delito de robo con violencia e intimidación y tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Novelda se decretó su ingreso en prisión preventiva.
