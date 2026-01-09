Un hombre de 70 años herido y seis gatos muertos en el incendio de un chalet en Guadalest

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han sofocado esta mañana un incendio que se ha declarado en un chalet en el municipio de Guadalest y ha causado heridas por quemaduras al morador, un hombre de 70 años, y seis gatos que había en la casa han fallecido.

Un momento de las labores de extinción en Guadalest. / INFORMACIÓN

El Consorcio Provincial de Bomberos ha sido alertado del incendio sobre las diez y media de la mañana y en algo menos de dos horas ha podido ser controlado. El chalet se encontraba en una zona de campo de Guadalest y los bomberos han encontrado en la casa gran cantidad de enseres y hasta seis gatos.

La casa incendiada en Guadalest. / INFORMACIÓN

El hombre que reside en la vivienda ha resultado herido con quemaduras de primer grado y de segundo grado en las manos. Asimismo, la vivienda ha quedado totalmente afectada por el fuego y los gatos han fallecido en el siniestro.

Evitar la propagación

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han realizado, además de las labores de extinción del incendio sobre la vivienda, otros trabajos para evitar la propagación del fuego a la vegetación existente en la zona.

La casa estaba llena de enseres. / INFORMACIÓN

En el lugar del siniestro se han personado servicios sanitarios para atender al herido y proceder a su traslado a un centro hospitalario. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) ha trasladado a un hombre de 70 años con quemaduras en las manos al Hospital Marina Baixa en La Vila Joiosa.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha desplazado a Guadalest una unidad de mando de jefatura y una bomba urbana pesada con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Benidorm.