A prisión un detenido dieciséis veces en cinco meses por 32 robos en Alicante

Las lavanderías de autoservicio de Alicante están de suerte. Un delincuente multirreincidente que acumula más de 70 detenciones y se había especializado últimamente en robar dinero en efectivo en este tipo de establecimientos ha comenzado el año ingresando en prisión preventiva tras su último arresto por parte de la Policía Nacional, que busca a un cómplice que le ayudaba durante los robos realizando labores de vigilancia.

El apresado a finales de diciembre por una oleada de robos en lavanderías es un español de 31 años que suma más de 50 antecedentes con la Guardia Civil y 22 con la Policía Nacional. Originario de un municipio de Toledo, en agosto del pasado año se trasladó a vivir a Alicante y en medio año ha sido detenido por la Policía Nacional en 16 ocasiones como autor de algo más de 30 robos en la capital alicantina, casi la mitad en lavanderías de autoservicio. Además de las lavanderías de Alicante, se le han imputado otras donde presuntamente entró a robar en Sant Joan d'Alacant y Guardamar.

12 robos en dos semanas

En este medio año de estancia en Alicante llegó a ingresar en prisión preventiva durante un mes, pero la estancia entre rejas no surtió efecto disuasorio. Todo lo contrario, porque nada más salir comenzó a cometer robos y en menos de catorce días cometió 12 hechos delictivos.

El sospechoso ha sido apresado en diferentes actuaciones realizadas por investigadores de los grupos de Policía Judicial de las comisarías de Distrito Centro y Distrito Norte de Alicante. La recogida de huellas por la Policía Científica, el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad y los datos aportados por testigos han sido fundamentales para imputar al apresado la oleada de robos cometidos en lavanderías de Alicante.

El ladrón tuvo una primera etapa en la que cometía sobre todo robos en el interior de vehículos, así como en establecimientos de restauración y otros comercios. Sin embargo, al final se dedicaba sobre todo a lavanderías de autoservicio, donde el acceso al público es libre. Una vez dentro reventaba o se apoderaba de las cajas automáticas de cambio o cajas registradoras que había dentro de los locales en dependencias donde sí tenía que emplear la fuerza para acceder.

La Policía Nacional alerta en sus informes sobre este delincuente que la reiteración delictiva es extrema y destaca que las detenciones no producen efecto disuasorio alguno sobre esta persona.

Para cometer los robos accede a los establecimientos con mascarilla, gorra o prendas de vestir con capucha, todo ello con la intención de dificultar su identificación por la Policía Nacional. Pese a ello, los investigadores le reconocieron en diferentes grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia de los establecimientos asaltados.