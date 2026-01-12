Buscan en Guardamar y Santa Pola al tripulante de una embarcación desaparecido tras una avería

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante y Salvamento Marítimo tienen en marcha desde este domingo un operativo de búsqueda de un hombre de 36 años y vecino de Abanilla desaparecido en la zona de Guardamar y Santa Pola tras quedarse a la deriva una pequeña embarcación neumática por una avería. En dicho barco pudo ser rescatado con vida y síntomas de hipotermia otro varón de 37 años, el cual fue evacuado inicialmente a un centro hospitalario y relató que comenzó a entrar agua en la barca tras pararse el motor y su primo se lanzó al agua para intentar llegar nadando a la costa para pedir ayuda.

Según los datos recabados por la Guardia Civil, el desaparecido y el otro hombre rescatado son Adrián y Blas, respectivamente, primos y vecinos de la localidad murciana de Abanilla. Ambos se habían desplazado el pasado sábado por la mañana hasta Guardamar con el fin de probar una pequeña embarcación tipo Zodiac que habían comprado. Salieron de la playa de Babilonia en Guardamar y estaba previsto que regresaran ese mismo día a su domicilio, según los datos recabados por la Guardia Civil.

Avería en el motor

Durante la travesía se paró el motor de la embarcación sobre las seis de la tarde del sábaDO y comenzó a entrar agua en el interior. Ante el temor de un posible hundimiento, uno de los dos tripulantes se puso un chaleco y se tiró al mar con la intención de llegar nadando hasta tierra, ya que se veía la costa desde el punto donde sufrieron la avería y estaban a un kilómetro de distancia de tierra, cerca de una piscifactoría.

Los GEAS de la Guardia Civil durante el operativo de búsqueda. / INFORMACIÓN

Al no regresar a Abanilla el sábado por la noche, los familiares de los dos tripulantes avisaron a la Guardia Civil y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda junto a Salvamento Marítimo.

Los efectivos de emergencias recorrieron toda la costa, tanto en tierra como en mar y sobre las 14:40 horas de este domingo un avión de Salvamento Marítimo localizó la embarcación a unas 15 millas náuticas de Santa Pola. A bordo estaba uno de los dos tripulantes desaparecidos, un hombre de 37 años que fue rescatado con vida y trasladado al puerto de Santa Pola. Presentaba síntomas de hipotermia y fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Elche, donde quedó ingresado inicialmente.

Tras este rescate se continúa la búsqueda de Adrián, el hombre de 36 años que trató de llegar a nado hasta la costa. Al parecer se puso el chaleco salvavidas y todo apunta a que no logró su propósito. La temperatura del agua actualmente es de unos 16 grados en la zona de Guardamar, lo que limita las posibilidades de supervivencia dos días después del naufragio.

Además de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y medios aéreos de Salvamento Marítimo, este lunes también están participando en la búsqueda más unidades del Instituto Armado, entre ellas el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Entre los navegantes también se han difundido mensajes de alerta sobre el hundimiento de una embarcación y la desaparición de uno de los tripulantes. En dicho mensaje se advierte de que la deriva podría haber arrastrado al náufrago desaparecido a la zona de Tabarca y Santa Pola. Fuentes cercanas al caso han precisado a este diario que la lancha neumática no llegó a hundirse, lo que permitió salvarse al tripulante rescatado.