Libertad para un hombre tras admitir que acuchilló a su vecino en Alicante

La Audiencia Provincial de Alicante ha acordado este lunes la puesta en libertad de un hombre que apuñaló a otro tras una discusión en la barriada alicantina de Virgen del Remedio. Una decisión que se ha acordado después de que el juicio haya pactado una condena de dos años de cárcel. El acusado llevaba cerca de un año en prisión preventiva por estos hechos y este lunes se ha declarado culpable de un delito de tentativa de asesinato en la vista celebrada en la sede judicial. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

La Fiscalía y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad después de que el procesado abonara 9.000 euros en concepto de indemnización a la víctima. Fuentes cercanas al caso indicaron que la víctima ha acudido a la Audiencia este lunes para asegurar que ya había cobrado la indemnización y que no reclamaba nada por la agresión. El hombre además era reticente a prestar declaración, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2025 en la citada barriada. Según el escrito de acusación, el hombre esperó a la víctima en el portal de su vivienda y, cuando esta salía de casa alrededor de las siete de la mañana, la atacó con un arma blanca, asestándole varias puñaladas que le afectaron principalmente en la zona del abdomen. Los motivos de la agresión no han quedado acreditados, aunque entre ambos existía una mala relación previa, ya que ambos eran vecinos. La investigación llegó a barajar en su día si detrás de la agresión había algún supuesto ajuste de cuentas, pero nada de esto llegó a quedar establecido.

El acusado, de origen marroquí al igual que la víctima, confesó ser el autor del apuñalamiento y alegó ante los agentes que "hay que hacer una limpieza en el barrio".

El Ministerio Público consideraba inicialmente que los hechos eran constitutivos de un delito de intento de asesinato y solicitaba una pena de hasta nueve años de prisión. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado con el abogado defensor, José Luis Sánchez Calvo, la condena ha quedado fijada en dos años de cárcel al aplicarse una atenuante por reparación del daño..

La defensa solicitó la suspensión de la pena al concurrir varios atenuantes: la ausencia de antecedentes penales del acusado, el pago íntegro de la indemnización y el tiempo ya cumplido en prisión preventiva, cercano a la mitad de la condena impuesta. El tribunal ha accedido a esta petición, por lo que el procesado previsiblemente iba a quedar en libertad a lo largo de esta tarde.

Las otras penas

La suspensión de la condena queda condicionada a que el acusado no vuelva a delinquir en los próximos dos años. Además, se ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la víctima durante los próximos cuatro años.

