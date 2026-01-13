Un motorista de 50 años muere en una colisión frontal en Callosa d'en Sarrià
La motocicleta de la víctima ha invadido el carril del sentido contrario y ha chocado contra una furgoneta cuyo conductor ha resultado ileso
Un motorista de 50 años de edad ha perdido la vida esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en Callosa d'en Sarrià, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
El accidente ha ocurrido poco después de las seis de la tarde en el kilómetro 14 de la carretera CV-755, dentro del término municipal de Callosa d'en Sarrià, según han señalado las mismas fuentes.
Según los primeros datos recabados en el lugar por la Guardia Civil de Tráfico, una motocicleta ha colisionado frontalmente con una furgoneta tras invadir el carril del sentido contrario.
A causa de la colisión el conductor de la moto, un hombre de 50 años y origen cubano, ha perdido la vida, mientras que el conductor de la furgoneta ha resultado ileso.
Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, aunque no han podido hacer nada por salvarle la vida.
