Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas

La obligatoriedad de llevar en los coches una baliza de geolocalización para situaciones de emergencias está siendo aprovechada ya por los ladrones multirreincidentes que desvalijan el interior de vehículos para asegurarse un pequeño botín. Aún no se ha cumplido medio mes de la vigencia de esta medida de Tráfico y este tipo de robos se está disparando en la ciudad de Alicante, donde la Policía Nacional tiene muy claro que la entrada en vigor de esta obligatoriedad tiene una incidencia en este un aumento. Es un cebo muy goloso para este tipo de delincuentes que no forman parte de bandas organizadas y que en muchas ocasiones son personas toxicómanas que rompen ventanillas de vehículos para obtener cualquier objeto de valor con el que adquirir su dosis diaria de droga.

Los ladrones saben que ahora ya van a obtener con seguridad un pequeño beneficio, porque lo normal es que la gran mayoría de coches y furgonetas dispongan en la guantera de la polémica baliza. Los ladrones de balizas las están vendiendo en el mercado negro por un precio de entre cinco y diez euros y actualmente hay una demanda considerable de este producto porque aún no la tienen todos los conductores en sus vehículos.

Detenidos y puestos en libertad

La Policía Nacional trata de prevenir estos robos con presencia policial en las calles de Alicante y los agentes se esfuerzan en detener a delincuentes habituales que disparan la estadística de estas infracciones penales, que baja cuando están apresados. Sin embargo, este delito no tiene un elevado castigo en el Código Penal y lo que está ocurriendo es que estos ladrones suelen quedar en libertad con cargos una vez son puestos a disposición judicial.

Así ocurrió el pasado fin de semana en Alicante. La Policía Nacional realizó dos intervenciones con sendos delincuentes multirreincidentes implicados en varios robos el interior de vehículos y ambos quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial el pasado domingo. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión al tratarse de un delito continuado de robo, pero el juzgado no adoptó dicha medida cautelar y les dejó en libertad, uno de ellos con más de 50 detenciones y el otro con más de 30.

Un agente de la Policía Científica busca huellas del ladrón en un coche forzado esta semana en Alicante. / Delgado

En ambos casos la Policía les imputó el robo de varias balizas, herramientas y otros objetos en el interior de vehículos en barrios de la Zona Norte de Alicante. Uno de los arrestados es un ciudadano argelino de 33 años y con más de 50 detenciones por robos con fuerza, veinte de ellas durante el pasado año.

La Policía Nacional fue alertada por un vecino que vio cómo forzaba una furgoneta y le grabó. Los agentes vieron el vídeo y le reconocieron al tratarse de un ladrón habitual. Los investigadores de la Comisaría de Distrito Norte acudieron a un establecimiento de compraventa de segunda mano que suele frecuentar un sospechoso y tras establecer un dispositivo de vigilancia observaron que el sospechoso llegó con un carro de la compra lleno de enseres, entró al local y salió con el carro vacío.

La Policía comprobó que había vendido herramientas, dos balizas y unas gafas, entre otros efectos. Los agentes le detuvieron e identificaron objetos de dos vehículos, aunque había más efectos pendientes de identificar a sus dueños.

El segundo detenido es un español de 41 años y con más de 30 detenciones, quince de ellas en los últimos tres meses. La Policía le sorprendió cuando estaba en la Zona Norte con dos bolsas grandes y una mochila con efectos robados, entre ellos tres balizas. La Policía le pudo imputar cuatro robos en el interior de vehículos, pero no descartan su implicación en más hechos.

Desde la Policía se recomienda a los conductores que no dejen a la vista efectos de valor en los vehículos y que tengan anotado el número de referencia de las balizas y cualquier objeto que guarden en el vehículo, ya que eso permite imputar un delito al ladrón y devolver el aparato a su dueño.

Mientras se pasa el "boom" de las balizas y se reducen estos robos, los especialistas de la Policía Científica realizan cada día varias inspecciones oculares en busca de huellas u otros vestigios que hayan dejado los autores.