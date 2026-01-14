Detenida una banda de Alicante y Murcia por más de 100 robos en gasolineras, comercios y viviendas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de una banda itinerante de ladrones asentada en las provincias de Murcia y Alicante que se dedicaba a cometer robos en gasolineras, comercios y domicilios. La operación “Gasfilter-Seagas" ha permitido esclarecer más de 100 robos cometidos en las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Albacete y Cuenca.

Además de las detenciones, la Guardia Civil ha realizado dos registros domiciliarios en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), donde ha intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos, cerca de 50 piezas de joyería y varias prendas de vestir utilizadas por los sospechosos en los robos. También se han recuperado más de una treintena de vehículos robados que eran utilizados por el grupo criminal para cometer los robos.

La investigación se inició tras varios robos cometidos con fuerza en gasolineras ubicadas en las provincias de Murcia y Alicante en el mes de julio. Una vez que los investigadores recabaron información pudieron comprobar que los robos cometidos tenían un patrón común.

Así, los sospechosos se desplazaban de madrugada en vehículos robados hasta las estaciones de servicio. Una vez allí, violentaban con mazos o herramientas similares el acceso y una vez dentro robaban en escasos minutos la caja registradora y las máquinas de tabaco. Posteriormente, las trasladaban a zonas aisladas, las vaciaban de dinero y las abandonaban.

Imagen del operativo de la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

La organización cometió más robos entre los meses de septiembre y noviembre en gasolineras, comercios y viviendas de las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Albacete y Cuenca.

Botín de 80.000 euros

En uno de los robos cometidos en la provincia de Granada, los agentes intervinieron el móvil de uno de los sospechosos. De la información obtenida del dispositivo se observó un robo violento en el que varios encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera ubicada en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

Gracias a las imágenes, los agentes descubrieron que el grupo criminal no solo se dedicaba a robar coches y gasolineras, sino que también había cometido otros robos en establecimientos de hostelería e incluso en viviendas con moradores, no dudando en emplear violencia para comértelos. Su objetivo era obtener dinero y objetos de valor que pudieran tener fácil salida en el mercado negro, principalmente joyas.

Dinero intervenido a los detenidos. / INFORMACIÓN

Durante los meses de noviembre y diciembre la organización criminal centró su actividad en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, donde perpetraron numerosos robos en gasolineras y casas de campo. Asimismo, aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja, robaron en viviendas ubicadas en los municipios albaceteños de Cancarix, Agramón y Tobarra donde sustrajeron dinero, joyas y dos vehículos.

Sorprendidos

Dos de las detenciones se produjeron cuando dos de los sospechosos se desplazaban en un vehículo hasta Almería con la intención de mudarse. Cuando los agentes realizaron el registro del vehículo descubrieron bajo los asientos numerosas piezas de joyería robadas. Posteriormente, se detuvo a otras dos personas en San Javier y Cartagena.

Este grupo criminal estaba asentado en las provincias de Murcia y Alicante, pero de carácter itinerante. Los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo y para cometer los robos adoptaban fuertes medidas de seguridad, como desplazarse en vehículos robados a los que tapaban las placas de matrícula o cambiaban frecuentemente de número de teléfono y de terminal.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y domicilios de las provincias de Murcia (50), Alicante (20), Almería (12), Granada (10), Albacete (7) y Cuenca (3).

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia y Alicante.