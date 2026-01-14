Quinto apresado por matar a un hombre al robarle un teléfono móvil en Torrevieja

Las detenciones por el homicidio de Christian J., el ciudadano sueco de 30 años que murió el pasado octubre por las graves lesiones sufridas al ser arrastrado por un coche tras intentar evitar que le robaran su teléfono móvil en Torrevieja, han culminado con el arresto del quinto y último implicado que estaba pendiente de ser localizado. El sospechoso, que ayer ingresó en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial y ser asistida por la abogada Rocío Calero Molina, fue apresado en Alicante durante una identificación realizada por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y posteriormente se hizo cargo la Guardia Civil de instruir las diligencias por el homicidio, al tenerlo encartado como uno de los cuatro sospechosos de viajar en el coche que protagonizó el robo mortal.

El arrestado, de 25 años, es un joven español de origen marroquí, y fue localizado y detenido esta semana en Alicante al existir una reclamación de un juzgado de lo Penal alicantino que había ordenado su detención para cumplir una pena de un año y cuatro meses de cárcel por un delito de lesiones, infracción diferente al robo con homicidio ocurrido en Torrevieja.

A disposición judicial

Una vez en dependencias policiales, se comprobó la existencia de una reclamación en la investigación del homicidio dirigida por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, en la que ha colaborado la Policía Nacional de Alicante al tratarse de delincuentes afincados en la capital alicantina. Los agentes de Torrevieja se encargaron de instruir las correspondientes diligencias y ayer por la mañana el joven fue puesto a disposición judicial en Alicante.

El quinto detenido es hermano del otro joven que se entregó a finales de noviembre a la Policía Nacional en Alicante y también fue encarcelado por su participación en los hechos. Las detenciones de los dos hermanos se suman a las tres primeras realizadas a mediados de noviembre.

El último apresado se ha desvinculado de su participación directa en el robo en su comparecencia ante los investigadores de la Guardia Civil. Afirma que no interactuó con la víctima y únicamente ha reconocido que iba dentro del coche, pero en la parte trasera, ni como copiloto ni conduciendo el turismo, según han señalado a este diario fuentes cercanas al caso.

Dos de los tres primeros detenidos ingresaron en prisión y el tercero, que quedó en libertad provisional, alegó que no participó en el robo, aunque sí admitió que estuvo en el coche horas antes del suceso.

Así justificó el hecho de que la Guardia Civil localizara sus huellas en el vehículo que alquilaron los implicados en Alicante antes de desplazarse a Torrevieja para cometer el robo. Este mismo joven identificó también a dos personas y afirmó que el hermano del quinto detenido fue quien viajaba como copiloto en el coche y fue quien agarró el teléfono móvil a la víctima y pidió al conductor que acelerara el coche mientras estaba sujeto el ciudadano sueco que luego murió en un hospital.

Los implicados en el homicidio de Torrevieja estaban bajo sospecha del Grupo de Sirlas de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante por dedicarse presuntamente a actuar como un grupo itinerante de ladrones que cometía robos tanto en la capital alicantina como en Benidorm y Torrevieja. El grupo empleaba el mismo «modus operandi» que le costó la vida a Christian en Torrevieja. Se acercaban a las víctimas con la excusa de pedir información sobre alguna dirección u otro motivo y de forma sorpresiva les robaban sus pertenencias.