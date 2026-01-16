La Policía detiene por tercera vez en una semana al ladrón de balizas en el interior de vehículos en Alicante

La Policía Nacional no tenía dudas de que volvería a delinquir y así ha sido. Menos de veinticuatro horas después de salir en libertad provisional del juzgado de guardia de Alicante, uno de los dos delincuentes habituales que han protagonizado este inicio de año una oleada de robos en el interior de vehículos en la Zona Norte para sustraer las polémicas balizas V16 y cualquier otro objeto que pueda venderse en el mercado negro ha sido apresado esta madrugada junto a otras dos personas más por desvalijar al menos un coche.

El detenido, un español de 41 años que acumula más de 30 detenciones, tres de ellas en esta última semana, quedó en libertad el pasado domingo tras no acordar el juzgado de guardia su ingreso en prisión, como solicitó la Fiscalía. El lunes por la tarde la Policía le arrestó por nuevos robos en sendos coches, en uno de los cuales se olvidó varias pertenencias que le delataban, entre ellas el auto judicial de libertad que le entregaron el domingo.

Este jueves pasó a disposición judicial y de nuevo quedó libre al no solicitarse su encarcelamiento por ser un delito con penas de uno a tres años de cárcel y no poder aplicarle la agravante de reincidencia al tener muchas causas pendientes de robos con fuerza, pero no condenas.

La última detención ha sido realizada poco después de las dos de la madrugada en la zona de la avenida Antonio Ramos Carratalá. Una dotación de la Policía Nacional ha observado un coche que tenía dos ventanillas rotas y el interior revuelto.

La Policía Nacional ha dado una batida por la zona y en las inmediaciones ha localizado al delincuente habitual que salió ayer en libertad del juzgado. El sospechoso ha alegado que el robo había sido cometido por otras personas, pero llevaba una chaqueta que ha sido reconocida como de su propiedad por el dueño del coche desvalijado. Los agentes han buscado también a las personas que decía el arrestado y tras localizarlas poco después también las han detenido al llevar un carro de la compra con efectos sustraídos. En esta ocasión no portaban balizas, que están siendo vendidas por este tipo de ladrones a un precio de entre cinco y diez euros. No tenían balizas, pero llevaban una tablet, un bolso, un aparato de músico, un monedero y otros efectos.

La Policía Nacional investiga si estos efectos proceden de más de un robo con el fin de imputarles más delitos. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales. Al menos durante 24 o 48 horas la incidencia de los robos en el interior de vehículos será menor, como suele ser habitual cada vez que la Policía arresta a este ladrón multirreincidente.