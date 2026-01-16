Rescatan a dos menores y ocho adultos en una patera llegada a Benidorm, la primera del año en la Comunidad Valenciana
Los migrantes han sido atendidos por Cruz Roja a las 01:45 horas en la playa de Levante, en "relativo buen estado de salud"
Se trata de la primera patera llegada a la Comunidad Valenciana en 2016. Dos menores migrantes junto a ocho adultos han sido atendidos a las 01:45 horas de esta madrugada en la playa de Levante de Benidorm, tras arribar a la costa alicantina. En "relativo buen estado de salud", los migrantes de origen magrebí han llegado a bordo de una patera hasta la playa, donde la Cruz Roja les ha dado atención humanitaria a la altura del edificio S Margarita.
Cifras más bajas
Se trata de los diez primeros migrantes que alcanzan las costas del territorio valenciano tras un 2025 en el que llegaron 340, casi la mitad que los años precedentes y la cifra más baja de la última década aunque los servicios de emergencias constataron que presentaban un peor estado de salud, fundamentalmente por heridas.
Esa caída se atribuye, según los expertos, a la apertura de nuevas rutas por el mar Mediterráneo, fundamentalmente las que se dirigen a Baleares.
De esta manera, la cifra global se ha reducido en los últimos años ya que en 2024 llegaron casi el doble, 643, mientras que un año antes 776 y las cifras precedentes fueron de 410, 848, 924, 673, 353, 388, 116, 26 y 84, consecutivamente y siendo éste último año 2014.
