Tres arrestados en Alicante por vender hachís y cocaína… y tener animales ilegales

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres personas, un hombre y dos mujeres de 45, 38 y 24 años, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. El principal investigado utilizaba su domicilio particular como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a un varón que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas, principalmente hachís y cocaína, desde su vivienda situada en la localidad de Alicante, cerca de un parque infantil.

También se han incautado 728 euros en billetes y monedas, un machete y cuatro relojes de alta gama

Según las investigaciones, el varón hacía uso de su domicilio para la guarda y distribución de las sustancias estupefacientes, incurriendo en un presunto delito contra la salud pública.

Las vigilancias realizadas en torno al domicilio permitieron comprobar la afluencia de personas que acudían al mismo con el fin de adquirir sustancias estupefacientes. Estas se distribuían en dosis muy pequeñas y a un precio reducido, lo que evidenciaba una actividad de venta al menudeo orientada a personas con escasos recursos económicos.

Registro del domicilio

Una vez confirmada la actividad ilícita y que el domicilio era utilizado como lugar de guarda, distribución y venta al menudeo, se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro. La intervención se saldó con la detención de tres personas y la incautación de 34 gramos de hachís, 728 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones y cuatro relojes de alta gama.

El camaleón intervenido. / POLICIA NACIONAL

Además, por parte de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana de la Policía Nacional, se llevó a cabo la intervención de dos animales exóticos, un camaleón y una tortuga, cuya tenencia está sujeta a una normativa legal específica en España y cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones de carácter penal o administrativo.

El varón detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

Especies protegidas

El camaleón intervenido es una especie protegida incluida en el convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), por lo que su tenencia requiere documentación que acredite su procedencia legal en España. La falta de dicha documentación puede constituir una infracción penal.

Por su parte, la tortuga está catalogada como especie exótica invasora, cuya posesión está prohibida sin autorización conforme a la Ley 42/2007 y al Real Decreto 630/2013, lo que conlleva la correspondiente sanción administrativa.