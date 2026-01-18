Rescatan a un ciclista tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tibi
El hombre fue evacuado en helicóptero hasta el parque de San Vicente, donde le esperaban los servicios sanitarios
Un ciclista de 52 años ha sido rescatado este domingo después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras circulaba por la senda de Xirau, en el término municipal de Tibi, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El aviso de emergencia se recibió a las 9:37 horas, y hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate Alpha 01 y efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), quienes prestaron la primera atención de urgencia al afectado.
Reanimación
Los rescatadores practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, con compresiones torácicas y administración de oxígeno, hasta que el hombre comenzó a respirar y recuperó la circulación, saliendo de la parada cardiorrespiratoria.
Una vez estabilizado, el ciclista fue evacuado en helicóptero hasta el parque de San Vicente, donde quedó a cargo de los servicios sanitarios de un SAMU. Los bomberos dieron por finalizada su intervención a las 10:41 horas.
