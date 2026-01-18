Tres días de búsqueda para localizar a un navegante de 69 años desaparecido en aguas de Alicante

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil mantienen desde hace tres días un amplio dispositivo de búsqueda por mar y aire para localizar al único tripulante de un velero, un español de 69 años, que desapareció tras zarpar el jueves por la mañana del puerto de Gandía con destino a Guardamar del Segura.

La alerta fue dada por su mujer el viernes, después de no tener noticias de él desde la noche anterior. Según han explicado fuentes de Salvamento Marítimo a EFE y a las que ha tenido acceso este diario, la última comunicación entre ambos se produjo cuando el navegante le indicó que creía encontrarse a la altura de Benidorm.

A partir de ese momento, los controladores marítimos contactaron con todos los puertos deportivos y clubes náuticos situados a lo largo del trayecto previsto, sin que ninguno confirmara haber visto el velero, bautizado como "Admirante". Estas gestiones se prolongaron durante el viernes y el sábado, con resultado negativo.

De forma paralela, se activó un operativo de búsqueda aérea y marítima en el que, durante el primer día, participaron una embarcación de salvamento de Cruz Roja, una patrullera de la Guardia Civil, así como una embarcación y un helicóptero de Salvamento Marítimo.

Últimas señales

Las mismas fuentes han señalado que en la noche del viernes el servicio de emergencias 112 logró contactar telefónicamente con el tripulante, quien confirmó que se encontraba a bordo del velero y que disponía de balsa salvavidas y bengalas, aunque advirtió de que tenía muy poca batería en el teléfono. No obstante, no pudo facilitar su posición exacta.

Los GEAS de la Guardia Civil durante un operativo de búsqueda, en imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

Durante la jornada del sábado continuaron las labores de búsqueda con dos helicópteros y una patrullera de la Guardia Civil, ampliando el radio de rastreo tanto al norte como al sur de la ruta prevista, así como mar adentro. Según ha explicado la Guardia Civil a INFORMACIÓN, en estos momentos la búsqueda se centra especialmente en aguas de la provincia de Alicante, en el tramo comprendido entre Benidorm, donde se produjo la última comunicación, y Guardamar del Segura, su destino.