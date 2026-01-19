Cuarta detención en diez días del ladrón de balizas en coches en Alicante

Catorce detenciones por robos con fuerza desde el pasado 5 de noviembre y cuatro arrestos en los últimos diez días en Alicante, el último la pasada madrugada. Este es el historial de un delincuente habitual español especializado en desvalijar coches que suma ya 33 detenciones en su ficha policial y que este mes de enero está protagonizando un mayor número de robos en el interior de vehículos, donde, además de sustraer los habituales objetos que dejan los propietarios, sustrae las polémicas balizas obligatorias de Tráfico.

El último arresto se ha realizado sobre las tres y media de la pasada madrugada en la zona de los barrios de Princesa Mercedes y Alipark. Horas después de salir en libertad provisional del juzgado de guardia de Alicante, donde compareció este domingo tras la detención el pasado viernes junto a otros dos hombres, el ladrón de balizas ha sido detenido por cuarta vez en los últimos diez días. A final de enero está citado para un juicio rápido por la penúltima detención.

Llamada al 091

La sala del 091 de la Policía Nacional ha sido alertada a través de la llamada de un ciudadano de la presencia de un sospechoso que parecía estar robando en el interior de una furgoneta estacionada en la vía pública. Al lugar han acudido efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante y han observado a una persona cuyas características coincidían con las facilitadas por un testigo.

Los policías han visto que la furgoneta tenía la ventanilla fracturada y el ladrón tenía una mano metida dentro con la intención de robar.

Al ver a los agentes, el ladrón ha tratado de darse a la fuga, pero ha sido interceptado por otra patrulla del GOR y tras ser detenido ha sido trasladado a los calabozos de la Comisaría, donde se instruyen las diligencias antes de ponerlo a disposición judicial.

De las últimas cuatro detenciones solo se ha solicitado el ingreso en prisión de este delincuente habitual en una ocasión y el juzgado no acordó la medida. En las otras dos ocasiones tampoco se pidió pese a valorarse esta posibilidad, pero se descartó porque tiene muchas causas de robo pendientes de juicio y no condenas para aplicarle la agravante de reincidencia.

En uno de los últimos robos se olvidó incluso en el coche forzado su chaqueta y el auto de libertad que le entregó el juzgado. Por si tenía alguna duda la Policía.