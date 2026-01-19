Herido un policía local de Alicante en un accidente de tráfico

Un policía local de la Unidad de Barrios de Alicante ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico cuando estaba de servicio.

El accidente ha ocurrido sobre las tres de la tarde en la plaza del Alcalde Agantángelo Soler en Alicante. Por causas que se investigan se ha producido un accidente en el que se han visto implicados un turismo y una moto de la Policía Local de Alicante.

Traslado del herido en el accidente. / Marcos Pérez

El agente que circulaba en la moto ha sido auxiliado en el lugar y evacuado en un ambulancia hasta un centro hospitalario, aunque inicialmente no presenta lesiones graves. Fuentes cercanas al caso han señalado que el policía ha sufrido una lesión en un tobillo.