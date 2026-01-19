Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente ferroviarioDirecto AdamuzLocalizada viva jovenDesahucio AlicantePescadores AlicantePaciente operación rodillaPisos "zona moda"
instagramlinkedin

Herido un policía local de Alicante en un accidente de tráfico

El agente evacuado en ambulancia circulaba en moto y en el siniestro se ha visto implicado también un turismo

Imagen del accidente en el que ha resultado herido un policía local.

Imagen del accidente en el que ha resultado herido un policía local. / Marcos Pérez

P. Cerrada

Un policía local de la Unidad de Barrios de Alicante ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico cuando estaba de servicio.

El accidente ha ocurrido sobre las tres de la tarde en la plaza del Alcalde Agantángelo Soler en Alicante. Por causas que se investigan se ha producido un accidente en el que se han visto implicados un turismo y una moto de la Policía Local de Alicante.

Traslado del herido en el accidente.

Traslado del herido en el accidente. / Marcos Pérez

El agente que circulaba en la moto ha sido auxiliado en el lugar y evacuado en un ambulancia hasta un centro hospitalario, aunque inicialmente no presenta lesiones graves. Fuentes cercanas al caso han señalado que el policía ha sufrido una lesión en un tobillo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
  3. Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
  4. Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
  5. Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
  6. Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
  7. El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel
  8. Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: 'No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir

Herido un policía local de Alicante en un accidente de tráfico

Herido un policía local de Alicante en un accidente de tráfico

Los nuevos vestuarios de la piscina del Tossal de Alicante abren al público tras más de un año de retrasos

La Fiscalía concluye que el asesinato de Dori fue un crimen machista y la defensa carga contra la investigación

La Fiscalía concluye que el asesinato de Dori fue un crimen machista y la defensa carga contra la investigación

Los 10 productos para el hogar que se han vuelto imprescindibles y marcan la diferencia

Los 10 productos para el hogar que se han vuelto imprescindibles y marcan la diferencia

Adamuz: verdad antes que trinchera

Adamuz: verdad antes que trinchera

Arrancan las obras del parque del PAU 2 de Alicante tras más de dos años de parón

Arrancan las obras del parque del PAU 2 de Alicante tras más de dos años de parón

Los 'Hispanos' se clasifican para la Ronda Principal del Europeo con la derrota de Serbia

Los 'Hispanos' se clasifican para la Ronda Principal del Europeo con la derrota de Serbia

Ratas entre las mesas del Portal de Elche: hosteleros y clientes denuncian suciedad y abandono en el centro de Alicante

Tracking Pixel Contents