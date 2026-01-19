Un menor de 15 años fallece en un accidente de moto en La Vila Joiosa

Un menor de 15 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido cuando circulaba en un ciclomotor este fin de semana en La Vila Joiosa, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Guardia Civil.

El accidente produjo en la carretera que va hacia el polideportivo Maisa Lloret de La Vila Joiosa, cerca del pantano del Amadorio.

Según el CICU, se recibió un aviso del accidente a las 00.05 horas del pasado sábado y se movilizó al lugar una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

El menor se estrelló con su ciclomotor contra un árbol y el equipo médico le realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.

Además de los servicios se desplazaron también efectivos de la Policía Local de La Vila Joiosa, que instruye el atestado por el accidente mortal del joven motorista.