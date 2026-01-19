Retoman la búsqueda del velero desaparecido en aguas alicantinas tras cuatro noches a la deriva

Efectivos de Salvamento Maritimo y de la Guardia Civil han retomado a primera hora de este lunes la búsqueda del tripulante de un velero desaparecido desde el pasado jueves, cuando partió de Gandia rumbo a Guardamar. En esta tercera jornada de rescate se han movilizado dos medios aéreos y una embarcación, quienes han centrado el rastreo que se está llevando a cabo por mar y aire en las aguas alicantinas y del norte de la Región de Murcia.

En concreto, según han detallado fuentes de Salvamento a este diario, además de los medios movilizados por la Guardia Civil, desde las 08.30 horas se ha incorporado a la búsqueda el avión Sasemar 308, con mayor alcance visual, que durante la mañana ha rastreado sin éxito las aguas del sur de Alicante. Paralelamente, el helicóptero Helimer 206 ha rastreado desde la zona de costa de Benidorm hasta San Pedro del Pinatar, así como mar adentro, sin obtener tampoco resultados.

Asimismo, la embarcación Salvamar Leo ha realizado la búsqueda por mar, rastreando el tramo desde Alicante hasta Serra Gelada, sin obtener tampoco ninguna pista sobre la embarcación. Esta tarde está previsto que se retome la búsqueda, cuando el avión Sasemar 308 rastreará en la nueva zona asignada, que hasta el momento no ha sido detallada. Además de los medios marítimos y aéreos movilizados, Salvamento Marítimo ha emitido un aviso a navegantes para añadir más ojos a la búsqueda.

Se desconoce su posición

Tal y como ha venido informando Levante-EMV, las últimas noticias que se tienen del barco se remontan a la noche del viernes, cuando la única persona que iba a bordo del barco, un hombre de 69 años y sin apenas conocimientos marítimos -según comunicó su mujer- logró contactar con el servicio de Emergencias para pedir auxilio. En esa última llamada, realizada en torno a las 22.00 horas de la noche del viernes, el desaparecido comunicó que estaba a la deriva, sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento.

No pudo dar su posición concreta porque, en esa última comunicación, se quedó sin batería en el teléfono móvil. Sin embargo, en su última conversación con su mujer, mantenida la noche de antes, le había comentado que podría estar cerca de Benidorm. El hombre iba a bordo de una embarcación con nueve metros de eslora y de nombre Admirante. Había partido de Gandia e iba rumbo a Guardamar.

Fue la esposa del tripulante la que dio la voz de alarma. Lo hizo el viernes por la mañana, cuando informó que no sabía nada de su marido, y que este apenas tenía conocimientos de navegación —no sabe navegar a vela—. Según detalló, partió en la mañana del jueves 15 de enero del puerto de Gandia y se dirigía rumbo a Guardamar. Mantuvo comunicación con ella hasta la noche de ese mismo jueves, cuando se perdió el contacto.

Tras alertar que no tenía noticias de su marido, Salvamento Marítimo activó la búsqueda y avisó a los puertos de la zona, clubes náuticos y profesionales del mar para añadir ojos al rastreo. Por su parte, la mujer denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil el mismo viernes a mediodía. Horas más tarde, en torno a las 22 horas, el hombre pudo contactar con el 112 de Emergencias para pedir auxilio.

En esa llamada comunicó que estaba a la deriva sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento. Desde entonces, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han peinado toda la zona costera de la ciudad alicantina sin conseguir cuadrar su ubicación.

¿Cerca de Benidorm?

En su comunicación con Emergencias del viernes por la noche el tripulante del velero no pudo dar su posición concreta porque se quedó sin batería en el teléfono móvil. Sin embargo, en su última conversación con su mujer, del jueves noche, había comentado que podría esta cerca de Benidorm. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han peinado toda la zona costera de la ciudad alicantina sin conseguir cuadrar su ubicación.

Tras tres días de búsqueda, el dispositivo inicialmente costero y enfocado en la zona de Benidorm ha ampliado el perímetro hacia el norte y el sur en un radio cada vez más amplio. El tripulante, de avanzada edad, no indicó en ningún momento que el velero tuviera una vía de agua. A medida que pasan las horas la situación se vuelve más compleja y las posibilidades de encontrarlo con vida se redicen.

A pesar de que los equipos de rescate todavía mantienen la esperanza, el dispositivo entra en una fase crítica donde los efectivos trabajan contrarreloj. Todo esto, además, con la amenaza de que la entrada de la borrasca Harry altere las condiciones marítimas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes en prácticamente todo el litoral de la Comunitat un aviso naranja por olas de hasta seis metros y rachas muy fuertes de viento.

Un aviso del que, salvo cambios, sólo se salva la costa sur de Alicante, que en principio queda en aviso amarillo (peligro bajo).