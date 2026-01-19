Siete detenidos con 4.300 plantas de marihuana en l'Orxa y Tarragona

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Calafell, han culminado una importante operación conjunta contra el cultivo ilegal de marihuana que se ha saldado con la detención de siete personas y el desmantelamiento de varias plantaciones en las provincias de Alicante -en l'Orxa- y Tarragona, donde han incautado 4.300 plantas.

La investigación se puso en marcha tras una intervención de efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Muro en septiembre de 2024. Los agentes localizaron los restos de una importante plantación de marihuana en la Sierra de la Safor, en el término municipal de l'Orxa.

La plantación se encontraba oculta tras una densa masa arbórea y solo se podía acceder a ella tras cruzar a pie el río Serpis. En las inmediaciones, los agentes detectaron una cabaña artesanal equipada con enseres para la subsistencia autónoma, así como herramientas, productos químicos y otros efectos destinados al cuidado de las plantas de cannabis.

El Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Ibi asumió la investigación y optó por mantener el lugar en las mismas condiciones en que fue hallado con el objetivo de no alertar a los responsables del cultivo de que la plantación había sido localizada.

Al año siguiente, durante los meses de julio y agosto de 2025, los investigadores solicitaron apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante y se confirmó la sospecha inicial al detectarse nuevamente, entre la zona arbolada, la presencia de centenares de plantas compatibles con el cultivo de marihuana.

Por ello, el día 2 de septiembre se procedió al desmantelamiento de la plantación, incautándose cerca de 3.000 plantas de marihuana y seis kilogramos de cogollos, así como documentación y otros efectos que permitieron identificar a los presuntos responsables.

Los sospechosos de la plantación de l'Orxa eran unos varones afincados en distintas localidades de la provincia de Tarragona, con antecedentes penales en varios países europeos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y robos violentos, así como con prohibición de entrada en el espacio Schengen.

A través de diversos protocolos de coordinación policial, se tuvo conocimiento de que, desde comienzos de 2025, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Policía Nacional de Tarragona investigaba a estas mismas personas por el cultivo de marihuana en el interior de tres viviendas unifamiliares situadas en urbanizaciones de alto nivel económico de las localidades de Calafell, Cunit y Roda de Berà.

Investigación conjunta

Por todo ello, se acordó la creación de un equipo conjunto de investigación entre Guardia Civil y Policía Nacional, contando en todo momento con la colaboración de la Policía Local de Calafell. Asimismo, durante el desarrollo de la operación se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 4 de Barcelona, la USECIC de la Comandancia de Tarragona, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Alicante y Tarragona, la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Reus, la Policía Científica de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Tarragona, la Unidad de Intervención Policial y el Grupo de Operaciones Especiales de Barcelona.

Tras más de dos meses de intensas gestiones de investigación y una vez plenamente identificados los integrantes de la organización criminal, el día 25 de noviembre se llevaron a cabo siete entradas y registros en diversos inmuebles de las citadas localidades tarraconenses. Para ello se desplegó un amplio dispositivo policial integrado por más de 150 agentes.

En el transcurso de los registros, en el sótano de una de las viviendas utilizadas para el cultivo se localizó un zulo habilitado como laboratorio, donde se intervino maquinaria específica para el secado, tratamiento y transformación de marihuana en polvo de hachís, siendo este el primer laboratorio de estas características detectado en la provincia de Tarragona.

Los investigadores detuvieron a siete hombres de entre 26 y 33 años y se desmantelaron tres nuevas plantaciones de marihuana, además de la localizada inicialmente en l'Orxa.

En total se intervinieron 4.300 plantas de marihuana, 12 kilogramos de cogollos, 6 kilogramos de polen de hachís, 2.000 euros en efectivo, un dispositivo de electrochoque, un arma corta simulada, un inhibidor de frecuencia, un vehículo a motor y diverso material utilizado para el cultivo, tratamiento y transformación de la droga.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares.