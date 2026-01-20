Dos detenidos en Alicante por una estafa de más de 200.000 € con falsas inversiones promocionadas con IA

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos varones de 22 y 36 años de edad por su participación en una estafa de supuestas inversiones de más de 200.000 euros a una mujer que reside en Las Palmas y fue captada mediante anuncios fraudulentos generados con inteligencia artificial (IA).

La investigación policial tuvo su inicio cuando una mujer acudió a la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria para denunciar que había sido víctima de una estafa por parte de personas que le habían ofrecido grandes ganancias mediante inversiones.

Según manifestó la perjudicada en su denuncia a los agentes, vio en redes sociales un vídeo en el que personas muy conocidas del mundo empresarial y de la banca prometían mediante inversiones unas enormes ganancias. La mujer, creyendo que se trataba de algo real aportó su número de teléfono al contacto que se especificaba en el anuncio y fue contactada por una persona que le convenció de que las inversiones que realizara eran totalmente seguras y que había mucho beneficio.

Diez transferencias

La perjudicada, convencida de que se trataba de inversiones legales y reales realizó hasta diez transferencias a diferentes cuentas que le indicaba la persona que había contactado con ella. En total transfirió casi 206.000 euros, conociendo con el paso del tiempo que todo había sido un engaño y que había sido estafada.

Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que el dinero estafado a la víctima había ido a parar a diferentes cuentas bancarias de al menos cuatro personas.

Siguiendo con las comprobaciones y mediante diferentes gestiones policiales los agentes identificaron a un varón de 36 años de edad localizado en Alicante que actuó como "mula" y había recibido en su cuenta bancaria 78.000 euros procedentes de la estafa, por lo que fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.

Posteriormente, los agentes de Alicante realizaron un seguimiento al investigado, siendo sorprendido entregándole 39.000 euros a otro varón implicado en los hechos y que había sido quien supuestamente había contactado previamente con el primer investigado y le había convencido de participar en un negocio en el que recibiría dinero en su cuenta, siendo captado en ese momento como "mula" o receptor de dinero procedente de delitos.

Los agentes detuvieron al segundo varón, un joven de 22 años, por la presunta comisión de un delito de estafa. La Policía continúa con la investigación para localizar y detener al resto de implicados en esta estafa.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

La Policía Nacional aconseja tener mucha precaución a la hora de invertir dinero y desconfiar de páginas web o empresas que no tengan un conocido historial en el mundo de las inversiones.

Además, la Policía Nacional advierte de la utilización de la inteligencia artificial por parte de personas con la que manipulan la imagen de personas conocidas para hacer creer a los inversores de que las inversiones mediante esa plataforma son seguras.