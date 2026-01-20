Imputan un accidente mortal en El Campello a la mujer del presunto asesino de un norirlandés en Rojales

Su carrera como "modelo" de vídeos de contenido sexual en OnlyFans probablemente fue exitosa, pero su presunta actividad criminal no se queda a la zaga. La joven británica Madison V., de 20 años y esposa del presunto asesino del norirlandés John George en Rojales, ha sido investigada por un delito de homicidio imprudente tras verse involucrada el pasado viernes en un accidente de tráfico ocurrido en El Campello, donde falleció un británico de 54 años.

Madison, que dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas y fue liberada por la Guardia Civil de Tráfico tras comunicarle que quedaba investigada como presunta autora de un delito de homicidio por imprudencia, ya se encontraba en libertad bajo fianza tras ser detenida desde el pasado septiembre en dos ocasiones. Primero en un control en Torrevieja con casi un kilo de "cristal" -metanfetamina- y el pasado diciembre en Orihuela Costa tras hallar la Guardia Civil dos pistolas municionadas en un coche donde estaban también tres hombres, uno de los cuales se dio a la fuga.

En ambos casos quedó en libertad provisional, la primera bajo fianza de 20.000 euros, tras ser asistida por la abogada Alicia Grau Córdoba.

El accidente mortal de El Campello sucedió cuando Madison V. iba al volante de un turismo BMW en compañía de su marido, el norirlandés Jonathan Alan S., acusado de matar a tiros a un compatriota en diciembre de 2024 y que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras estimar el juzgado de Torrevieja la petición de su abogados defensores, Francisco Miguel Galiana Botella y Alejandro Murcia.

Según los datos recabados por la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se produjo sobre las siete de la tarde del pasado viernes día 16 en el kilómetro 1,100 de la autovía A-70 en sentido Valencia, dentro del término municipal de El Campello y pasado el túnel de Sant Joan.

Por causas que se investigan, el turismo conducido por Madison V. colisionó por alcance contra un Nissan Qashqai en el que viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 54 y 59 años, de origen británico también.

A causa del impacto en la parte trasera, el turismo Nissan se salió la vía y acabó chocando contra una barrera semirrígida de la mediana de la autovía. Uno de los ocupantes de este coche, un hombre de 54 años que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedido y falleció.

Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El resto de ocupantes no resultó herido. Tampoco Madison V. y el acusado del crimen del norirlandés John George.

No han trascendido detalles sobre las circunstancias en que se produjo el siniestro, pero la Guardia Civil de Tráfico le ha imputado un delito de homicidio imprudente a Madison V., mujer que ha subido en sus redes sociales diferentes vídeos grabados mientras ella va conduciendo y otros en los que aparece junto a Jonathan tras salir en libertad de la prisión de Villena.