Arrestado tras identificar sus huellas en el suelo en un robo en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm un joven de 23 años acusado de entrar a robar en un apartamento turístico de Alicante mientras dormían dos turistas que se despertaron sobresaltados.

El presunto ladrón, con antecedentes y de origen marroquí, se dio a la fuga tras sustraer un teléfono móvil y ser descubierto por los inquilinos de la casa.

La Policía Científica de Alicante realizó una inspección ocular en el apartamento y pudo identificarlo al dejar sus huellas de la mano en el suelo. Varias semanas más tarde fue apresado en Benidorm cuando una patrulla verificaba la identidad de dos personas en la vía pública.

El robo ocurrió de madrugada y la pareja que dormía en la casa se despertó al escuchar ruidos y vio agazapado en el suelo al ladrón, que huyó por la ventana tras ser descubierto.