Arrestado tras identificar sus huellas en el suelo en un robo en Alicante
El ladrón huyó con un móvil tras despertarse dos turistas que dormían en un apartamento y la Policía le apresó en Benidorm
La Policía Nacional ha detenido en Benidorm un joven de 23 años acusado de entrar a robar en un apartamento turístico de Alicante mientras dormían dos turistas que se despertaron sobresaltados.
El presunto ladrón, con antecedentes y de origen marroquí, se dio a la fuga tras sustraer un teléfono móvil y ser descubierto por los inquilinos de la casa.
La Policía Científica de Alicante realizó una inspección ocular en el apartamento y pudo identificarlo al dejar sus huellas de la mano en el suelo. Varias semanas más tarde fue apresado en Benidorm cuando una patrulla verificaba la identidad de dos personas en la vía pública.
El robo ocurrió de madrugada y la pareja que dormía en la casa se despertó al escuchar ruidos y vio agazapado en el suelo al ladrón, que huyó por la ventana tras ser descubierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora
- Desalojan un edificio con 20 residentes en Rojales al colapsar una viga en las obras de remodelación
- Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz