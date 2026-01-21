El juzgado deja libre al ladrón de balizas detenido cuatro veces en 10 días en Alicante por robar en coches

Suma y sigue. 33 detenciones en su historial delictivo, cuatro de ellas este mes en un periodo de diez días, y el juzgado de guardia de Alicante ha dejado de nuevo en libertad provisional este miércoles al ladrón de balizas tras un juicio rápido en el que ha aceptado una pena de cuatro meses de cárcel por un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo.

El delincuente habitual español especializado en desvalijar el interior de coches, donde sustrae cualquier tipo de objeto que pueda vender en el mercado negro, entre ellos las polémicas balizas de Tráfico que son obligatorias desde el pasado 1 de enero, ha pasado este miércoles a disposición judicial tras la cuarta detención de los últimos días al ser sorprendido robando en una furgoneta y a última hora de la mañana ha quedado en libertad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han indicado a este diario que tras ser condenado en un juicio rápido, donde el acusado ha aceptado una pena de cuatro meses de prisión, el juzgado ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena al carecer el procesado de antecedentes penales computables.

El ladrón de balizas tiene pendientes otras causas por robos que se tramitan en otros órganos judiciales y se le ha suspendido la ejecución de la pena porque los antecedentes policiales no pueden ser tenidos en cuenta hasta que concluye el procedimiento judicial y se dicta una sentencia firme, según el TSJ.

Sentencia firme

A partir del fallo de este miércoles ya cuenta con una sentencia firme que se podrá valorar como reincidencia en próximas comparecencias judiciales, que no tardarán dada la reiteración delictiva de esta persona, que suma 14 detenciones por robos con fuerza desde el pasado 5 de noviembre.

La oleada de robos en el interior de vehículos en Alicante que se registra desde hace semanas es protagonizada tanto por este ladrón habitual como por otros conocidos delincuentes de la Zona Norte de Alicante. De hecho, a pesar de estar recluido en los calabozos desde hacía dos días, este tipo de robos han continuado y este miércoles había dos coches estacionados con las ventanillas fracturadas en la puerta de la Comisaría Provincial, donde la Policía Científica ha realizado una inspección ocular en busca de huellas que permitan poner nombre y apellidos a los autores de dichos robos.

Fuentes cercanas al caso afirman que el detenido es toxicómano y dada su drogodependencia no va a parar de delinquir, por lo que probablemente no tardará mucho tiempo la Policía en arrestarlo de nuevo.