Arrestados ocho menores por agredir a un joven de 16 años en la puerta de una discoteca en Playa de San Juan

La Policía Nacional de Alicante detuvo la semana pasada a ocho menores de entre 14 y 16 años por las lesiones graves sufridas por un joven de 16 años al que presuntamente agredieron en Nochevieja en la puerta de una discoteca en Playa de San Juan. El menor agredido sufrió una perdida de visión del 84 por ciento en un ojo, según la denuncia presentada en Comisaría.

Los menores, varios de ellos defendidos por la abogada Belén Gara, quedaron en libertad tras pasar a disposición de la Fiscalía, que solicitó al juzgado de Menores que dictara una orden de alejamiento de la víctima para todos ellos y así lo acordó.

Denuncia

El Grupo de Menores de la Policía Nacional realizó las detenciones el pasado 14 de enero en Alicante tras investigar la denuncia presentada el 2 de enero por el menor de 16 años agredido. Según la denuncia, los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada en la puerta de una discoteca situada en Playa de San Juan.

La víctima afirma que estaba en el interior de la discoteca cuando un grupo de jóvenes comenzaron a increpar a un amigo suyo. El joven les recriminó lo que estaban haciendo y el grupo arremetió contra él. Uno de los agresores le dijo a un portero que lo sacara fuera para pegarle y este empleado lo agarró del cuello y lo echó del local, quitándole la pulsera que permitía el acceso a la fiesta de Nochevieja.

Una vez en la calle, el joven fue golpeado con patadas y puñetazos y asegura que un portero permaneció en actitud inactiva y solo intervino para levantarlo del suelo, momento que fue agredido nuevamente. Uno de los porteros del local es padre de uno de los menores que intervinieron en la pelea, según se recoge en la denuncia de la víctima.