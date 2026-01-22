Cinco intoxicados por humo en el incendio de una vivienda en Alicante

Cinco personas han sido trasladadas esta mañana a un centro hospitalario tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Alicante, según han informado fuentes municipales.

El incendio se ha declarado poco después de las ocho de la mañana en un primer piso de un edificio situado en el número 23 de la calle San Pablo.

Al lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de la Policía Local de Alicante.

Fuego extinguido

El fuego ha sido extinguido y las personas intoxicadas han sido los dos moradores de la vivienda incendiada y tres vecinos del piso superior.

El tráfico en la zona ha sido cortado mientras se llevaban a cabo las labores de extinción y asistencia sanitaria a los afectados por la inhalación de humo.