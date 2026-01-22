Investigan la muerte de un hombre apuñalado junto a un colegio en Alicante

La Policía Nacional de Alicante investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido este jueves por la tarde con una puñalada en el cuello en unas escaleras junto a un colegio del barrio Juan XXIII.

La hipótesis principal que barajan los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante es que la víctima se autolesionó y se clavó un cuchillo de cocina en el cuello, arma blanca que fue localizada en el lugar.

No obstante, se está a la espera de la autopsia que se realice este viernes para confirmar esta hipótesis.

El fallecido inicialmente estaba sin identificar y es estima que podría tener entre 30 y 40 años.

Aviso del 112

La voz de alarma ha sido dada poco después de las seis de la tarde. El 112 de Emergencias ha recibido una llamada comunicando la presencia del cadáver de una persona al inicio de unas escaleras que bajan desde el colegio Santísima Faz hasta el del centro escolar Gloria Fuertes.

La Policía examina unas zapatillas halladas en un contenedor de basura cercano al lugar del hallazgo. / Rafa Arjones

El aviso ha sido dado al parecer por una profesora del Santísima Faz, colegio situado en el carrer de la Turquesa, en el barrio de Juan XXIII y a escasos metros del de Colonia Requena. El 112 ha trasladado el aviso a los servicios de emergencias y los primeros en llegar han sido efectivos del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) de la Policía Local y a continuación han llegado patrullas de la Policía Nacional, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Seguridad Ciudadana y de la Comisaría de Distrito Norte.

Zona acordonada

Tras confirmar que se trataba de una persona fallecida han acudido al lugar efectivos de la Policía Científica y de la Policía Judicial. Toda la zona ha sido acordonada y durante dos horas se ha llevado a cabo una minuciosa inspección del cadáver y del lugar para aclarar si se trataba de un homicidio o de un suicidio, hipótesis esta última que se baraja con más fuerza entre los investigadores.

Amplio despliegue policial en el lugar del hallazgo del cadáver en Alicante. / Rafa Arjones

Sobre las ocho de la tarde se ha personado en el lugar la comisión judicial y una hora más tarde aproximadamente se ha procedido al levantamiento del cadáver. Asimismo, los servicios municipales han acudido para limpiar los restos de sangre en esta zona escolar.