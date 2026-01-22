Un juzgado de Alicante excarcela a tres presos por un secuestro tras ser exculpados por la víctima

Saliendo solo de un inmueble y caminando por una calle de San Pedro del Pinatar. Así localizó el pasado 12 de diciembre la Policía Nacional de Alicante a un ciudadano noruego secuestrado por una banda criminal sueca que exigía a un amigo y a su familia un rescate de unas 800.000 coronas suecas, unos 67.000 euros al cambio. Agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta de Alicante y de la Comisaría General de Policía Judicial detuvieron por este secuestro a una persona en Torrevieja y a tres en San Pedro del Pinatar.

Tras pasar a disposición judicial ingresaron en prisión preventiva tres de los arrestados y la semana pasada un juzgado de Alicante que investiga el caso acordó su puesta en libertad tras tomar declaración a la víctima y asegurar que fue un "malentendido", que no estuvo secuestrado y que eran conocidos suyos los tres apresados, defendidos por los abogados José Soler Martín, Alejandro Rodríguez Vidal y Gonzalo Martín Cano.

La víctima tampoco se mostró colaborativa tras ser localizada por la Policía, aunque achacan su comportamiento al temor a represalias de la organización implicada en el secuestro. La banda, de carácter internacional, se llama "Dalen" y se dedica al tráfico de armas, drogas y delitos violentos. De hecho, un amigo de la víctima aseguró a la Policía que uno de los secuestradores había cometido asesinatos en Suecia.

Un familiar del secuestrado y un amigo de la víctima que reside en El Campello, al que los secuestradores robaron previamente varios cachorros de perro de la raza American Bully y era el objetivo inicial del secuestro, dieron la voz de alarma tras recibir comunicaciones de los secuestradores exigiendo dinero y vídeos de agresiones y amenazas de muerte a la víctima durante la detención ilegal.

En menos de 72 horas la Policía Nacional pudo esclarecer el caso y detener a cuatro personas de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal.

Llamada desde Noruega

La investigación se inició cuando se recibió una comunicación, en el teléfono 24 horas existente en el Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial, donde el oficial de enlace de Noruega en España informaba del secuestro de un ciudadano noruego en la provincia de Alicante por parte de la organización criminal sueca “Dalen”.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Judicial se sumaron a la investigación y comenzaron a realizar pesquisas. El amigo del hombre secuestrado facilitó datos sobre lo sucedido e indicó a la Policía que su amigo podría estar secuestrado en una vivienda de Almoradí.

No obstante, la Policía se desplazó a dicha vivienda y no había rastro ni de la víctima ni de los secuestradores. El amigo de la víctima también explicó a la Policía que había conocido a varios ciudadanos suecos que se ganaron su confianza y, "sin darse cuenta", le robaron 60.000 euros y relojes de oro.

Asimismo, dice que quedó para una posible compraventa de algunos cachorros y le robaron dos de los perros, los cuales salían con su amigo secuestrado en un vídeo que recibió. Fuentes cercanas al caso han negado a este diario que se pidiera también un rescate por la liberación de los perros, como afirma la Policía en un comunicado.

Las investigaciones para localizar al secuestrado pasaron de Almoradí a la zona de Torrevieja y Orihuela y finalmente a San Pedro del Pinatar, donde tres de los implicados fueron detenidos en el aparcamiento de un centro comercial. El cuarto implicado fue detenido en Torrevieja y la Policía busca a tres personas más relacionadas con los hechos.

El secuestrado también fue localizado en San Pedro del Pinatar cuando salía solo de un edificio y fue trasladado a un centro médico para que fuera examinado, ya que presentaba numerosas lesiones en cara y tórax. Sin embargo, no aportó datos sobre los motivos del secuestro, autores y otros detalles de su detención ilegal.

Uno de los detenidos portaba la documentación del secuestrado entre sus pertenencias y, además, otro individuo vestía el mismo calzado con el que aparecía en el vídeo que habían remitido a la familia.

Noticias relacionadas

Los agentes intervinieron dos vehículos a los detenidos, uno de los cuales había sido alquilado y fue el utilizado para trasladar a la víctima. Ambos coches fueron trasladados a la Comisaría Provincial de Alicante, donde se realizó una inspección de los mismos.