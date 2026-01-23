Agentes infiltrados capturan al lugarteniente del "narco de la Wikipedia" por un alijo de 200 kilos de cocaína

Una operación antidroga de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la que han participado al menos tres agentes infiltrados ha permitido intervenir en el puerto de Vigo un alijo de 200 kilogramos de cocaína y detener a ocho miembros de un grupo criminal albanés liderado por el lugarteniente del conocido como "narco de la Wikipedia" -el fallecido Brian Colin Charrington-, organización que se dedicaba a introducir cocaína en Europa a través de buques portacontenedores.

El lugarteniente de Charrington, el estonio Aleksei P., estaba además reclamado por la Audiencia Provincial de Alicante para cumplir una condena de cinco años y once meses prisión por un alijo de 192 kilos de cocaína descubierto por la Policía Nacional en 2013 en un domicilio de El Albir, en l’Alfàs del Pi.

De las ocho personas detenidas, una de ellas defendida por los abogados Roberto Sánchez Martínez y Lucía Ros, cinco ingresaron en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Entre los encarcelados se encuentra el traficante condenado por la Audiencia de Alicante que huyó cuando se iba a ejecutar la pena tras resolver el Supremo un recurso de los acusados.

La investigación que ha concluido con éxito en Vigo se inició el pasado año 2024 gracias a la colaboración existente entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que permite frustrar los intentos de las organizaciones internacionales por aprovecharse de las nuevas rutas directas procedentes de Latinoamérica con el puerto vigués.

Fruto de las primeras averiguaciones se consiguió determinar la existencia de una organización que utilizaba el "modus operandi" conocido como “rip off” o “gancho ciego”. Este procedimiento consiste en introducir el estupefaciente en un contendedor a bordo de buques dedicados al transporte de mercancías para extraerla una vez que dichas embarcaciones llegaban al puerto de destino.

Comiendo con agentes infiltrados

Tras diversas labores de investigación se consiguió identificar a toda la red criminal, por lo que el pasado día 12 se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de cinco de sus miembros, llegados a Vigo un día antes del atraque del buque portacontenedores con el fin de intentar hacerse cargo de 200 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Latinoamérica.

Dos de ellos fueron localizados en una vivienda alquilada ese mismo día en las inmediaciones de la ciudad viguesa y los otros tres fueron apresados mientras comían en un restaurante de la misma ciudad. Fuentes cercanas al caso han precisado a este diario que había al menos tres agentes infiltrados con los sospechosos cuando se procedió a la fase de explotación y detenciones en el restaurante y en la vivienda.

El pasado día 20 culminó la investigación con el arresto de los demás miembros de la organización en un operativo desarrollado en A Coruña, Lugo, Madrid y la comarca de O Salnés.

"Narco de la Wikipedia"

Según la Policía, el líder de esta red era el lugarteniente del histórico narcotraficante fallecido conocido como “el narco de la Wikipedia” el cual contaba con la colaboración de una organización gallega para implantarse en esta comunidad autónoma. Los investigadores comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial de la Audiencia de Alicante para su ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

La operación se ha saldado con la incautación de 200 kilos de cocaína, distribuidos en cuatro fardos, y 20.000 euros. Este envío, frustrado por los investigadores, era el primer intento de la organización de introducir droga a través del puerto de Vigo.