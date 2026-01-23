Cuatro detenidos por intentar matar a golpes a un hombre en una zona de ocio de San Vicente

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por un delito de homicidio en grado de tentativa al agredir brutalmente a golpes a un hombre en una zona de ocio de San Vicente del Raspeig, según ha informado hoy la Comandancia de Alicante.

La investigación se inició el pasado 16 de noviembre por parte del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig, tras la denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, quien informó de que su hermano había sufrido una grave agresión en una zona de ocio de la localidad, teniendo que ser ingresado de urgencia en un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.

La agresión se produjo en el exterior de un conocido local de ocio situado en las inmediaciones del tanatorio de San Vicente y las residencias universitarias. Por causas que no han trascendido, la víctima fue agredida a golpes por los ahora apresados.

Investigación

La Guardia Civil de San Vicente del Raspeig activó un dispositivo de investigación para esclarecer los hechos y las diligencias practicadas permitieron reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables de la agresión, cuya violencia provocó lesiones de extrema gravedad que requirieron atención médica especializada y la víctima acabó ingresada en la UCI.

Una vez fueron identificados los sospechosos, los investigadores iniciaron las gestiones para su localización, logrando ubicarlos y detenerlos entre los días 1 y 15 de diciembre de 2025, en Alicante, San Vicente del Raspeig y La Junquera (Girona). En este último caso, la detención se realizó con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, dentro del marco de cooperación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Debido a la complejidad del caso, la investigación ha requerido la coordinación de diferentes unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil, concretamente de San Vicente del Raspeig y Sant Joan d'Alacant, así como efectivos del Puesto Principal de San Vicente del Raspeig. Asimismo, se contó con la colaboración de la Universidad de Alicante, cuya aportación resultó relevante para el avance de las actuaciones.

Los cuatro detenidos, cuatro hombres de entre 25 y 44 años y de nacionalidad colombiana, marroquí y argelina, han sido imputados por un delito de homicidio en grado de tentativa. Tras pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig se decretó prisión para el mayor de ellos, un varón de origen colombiano.