Una jueza envía a prisión al detenido 15 veces en dos meses en Alicante por robar en coches

La magistrada de la plaza 9 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado este viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional del delincuente habitual que ha protagonizado parte de la oleada de robos en el interior de vehículos que se están registrando en la capital alicantina y que ha sido detenido 15 veces en poco más de dos meses, desde el 5 de noviembre. Solo en las dos últimas semanas ha sido arrestado cinco veces y hasta ahora había quedado siempre en libertad provisional.

Este delincuente habitual y varios ladrones más que están en libertad provisional están sustrayendo cualquier objeto de valor en el interior de los vehículos, aunque uno de los objetos codiciados ahora son las polémicas balizas de Tráfico que es obligatorio llevar en el coche y que luego las venden en el mercado negro por precios de 5 y 10 euros.

Diligencias urgentes

El arrestado, un español de 41 años de edad, ha sido encarcelado por una causa por delito de robo con fuerza en las cosas que se está tramitando como diligencias urgentes y por la que se habrá de celebrar juicio próximamente en un juzgado de lo Penal, según han informado a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El pasado miércoles quedó en libertad tras aceptar en un juicio rápido una pena de cuatro meses de prisión y tras salir del juzgado de guardia de Alicante fue apresado de nuevo por la Policía Nacional tras recabar pruebas de su implicación en otro robo con fuerza en un vehículo. Con este nuevo arresto suma ya 34 detenciones en su historial.

Noticias relacionadas

Tras pasar dos noches en los calabozos de la Comisaría Provincial, el detenido ha pasado este viernes a disposición judicial y ha rechazado una conformidad en un juicio rápido, por lo que la Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión y la jueza de guardia lo ha acordado a última hora de la mañana.