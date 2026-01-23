Noveno menor detenido por la agresión a un joven junto a una discoteca de Alicante en Nochevieja

La Policía Nacional detuvo este jueves en Alicante a otro menor de 15 años que estaba pendiente de ser arrestado por la agresión sufrida por un joven de 16 años la pasada Nochevieja junto a una discoteca en Playa de San Juan. Con este arresto ya son nueve los menores de entre 14 y 16 años detenidos por la Policía por la agresión a otro menor de 16 años, el cual recibió patadas y puñetazos y perdió el 84% de visión en un ojo.

La detención del último implicado en los hechos fue realizada este jueves por agentes del Grupo de Menores de la Policía Judicial de Alicante y tras quedar en libertad fue citado para comparecer este viernes en la Fiscalía de Menores. Como ocurrió con los primeros ocho detenidos, la Fiscalía no ha solicitado su internamiento como medida cautelar, pero sí el alejamiento de la víctima, según fuentes judiciales.

Investigación y detenciones

Como publicó ayer este diario, el Grupo de Menores de la Policía Nacional realizó las primeras ocho detenciones el pasado 14 de enero en Alicante tras investigar la denuncia presentada el 2 de enero por el menor de 16 años agredido.

Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada en la puerta de una discoteca situada en Playa de San Juan. La víctima afirma que estaba en el interior de la discoteca cuando un grupo de jóvenes comenzaron a increpar a un amigo suyo. El joven les recriminó lo que estaban haciendo y el grupo arremetió contra él.

Uno de los agresores le dijo a un portero que lo sacara fuera para pegarle y este empleado lo agarró del cuello y lo echó del local, quitándole la pulsera que permitía el acceso a la fiesta de Nochevieja, según indica el denunciante.

Noticias relacionadas

Una vez en la calle, el joven fue golpeado con patadas y puñetazos y asegura que un portero permaneció en actitud inactiva y solo intervino para levantarlo del suelo, momento que fue agredido nuevamente. Uno de los porteros del local es padre de uno de los menores que intervinieron en la pelea, según se recoge en la denuncia de la víctima.