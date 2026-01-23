La Policía descarta el homicidio en la muerte del hombre hallado apuñalado en Alicante
La investigación confirma que la víctima que apareció junto a un colegio en Juan XXIII se clavó el cuchillo en el cuello
La investigación abierta por la Policía Nacional de Alicante por la muerte de un hombre cuyo cadáver apareció este jueves por la tarde con una puñalada en el cuello en unas escaleras junto a un colegio del barrio Juan XXIII descarta la participación de terceras personas.
Como publicó ayer este diario, la hipótesis principal que barajaban los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante es que la víctima se autolesionó y se clavó un cuchillo de cocina en el cuello.
Todas las pesquisas realizadas tras el hallazgo, incluidas la inspección de la Policía Científica, y la autopsia efectuada este viernes en el Instituto de Medicina Legal de Alicante apuntan a un suicidio y se descarta un posible homicidio, como se llegó a pensar en los primeros momentos.
La víctima, al menos hasta este viernes por la mañana, no ha podido ser identificado. La Policía Científica ha cotejado sus huellas con las bases de datos de personas con antecedentes y no figura. Los investigadores estiman que era una persona joven, de unos 30 años.
