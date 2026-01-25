Preguntaban por un hotel, robaban el móvil y vaciaban la cuenta: cuatro detenidos en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro hombres, de entre 20 y 34 años, como presuntos autores de los delitos de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal. Los detenidos se dedicaban a la sustracción de terminales móviles para, posteriormente, acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizar transferencias de dinero, con las que llegaron a defraudar más de 12.500 euros.

La investigación se llevó a cabo sobre un entramado delincuencial asentado en la provincia de Alicante, dedicado a la sustracción de teléfonos móviles con la finalidad de acceder a la banca online de las víctimas y efectuar numerosos cargos y pagos fraudulentos.

El modus operandi empleado por los autores era siempre el mismo. Actuaban de madrugada, generalmente en horarios de cierre de establecimientos frecuentados por personas de alto nivel adquisitivo. Se aproximaban a las víctimas y, mediante artimañas como preguntar por la dirección de un hotel, lograban que estas desbloquearan su teléfono móvil para realizar la consulta. En ese momento, los autores observaban el patrón de desbloqueo y, seguidamente, arrebataban el terminal de las manos de la víctima, huyendo a bordo de un vehículo conducido por una tercera persona que se encontraba en las inmediaciones.

Las víctimas, debido a la hora en la que sucedían los hechos, denunciaban al día siguiente, presuponiendo que se trataba de un simple hurto de teléfono móvil. Sin embargo, los autores, al disponer del patrón de desbloqueo, conseguían acceder a la banca online y realizar numerosas operaciones fraudulentas, como transferencias, bizums o pagos con tarjeta, causando un importante perjuicio patrimonial.

Hasta que las víctimas tenían conocimiento de los hechos y daban aviso a sus entidades bancarias, los autores disponían de un amplio margen de tiempo para efectuar los cargos fraudulentos. Al no disponer de su terminal móvil, las víctimas conocían los pagos al día siguiente, bien a través de familiares o al consultar sus cuentas por internet.

Una vez que las víctimas informaban a sus entidades bancarias de los cargos fraudulentos y bloqueaban las cuentas, los autores, al no poder continuar con la estafa, se deshacían de los teléfonos móviles a través del mercado negro.

El análisis de los movimientos fraudulentos efectuados por los autores determinó que el dinero defraudado ascendía a más de 12.500 euros. Además, intentaron transferir a diferentes cuentas diversas cantidades cuya suma total alcanzaba los 12.300 euros, si bien estas operaciones no llegaron a completarse gracias a los sistemas antifraude bancarios.

Con el objetivo de localizar y detener a los autores de los hechos, se realizaron diversas gestiones de investigación que culminaron con la detención de cuatro hombres como presuntos autores de los delitos de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal.