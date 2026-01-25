Tres jóvenes heridos en un accidente de tráfico ocurrido de madrugada en Alicante

Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo, en torno a las 2:20 horas, ha dejado tres personas heridas en la calle Antoñita Moreno en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una unidad del SAMU, una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Enfermería y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios sanitarios atendieron a tres jóvenes con diversas lesiones.

Noticias relacionadas

Una joven de 19 años presentaba una herida abierta en la boca, mientras que otra de 22 años sufrió politraumatismos. Ambas fueron trasladadas al Hospital Doctor Balmis de Alicante. Además, un tercer joven de 22 años fue asistido por un traumatismo craneoencefálico y evacuado al Hospital Sant Joan d’Alacant.