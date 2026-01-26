Tampm denuncia que un preso de Villena se masturbó delante de una funcionaria

El sindicato de prisiones "Tu abandono me puede matar" (Tampm) ha denunciado este lunes un incidente de contenido sexual ocurrido este domingo en la prisión de Villena, donde un preso del módulo más conflictivo se "masturbó mientras miraba de forma lasciva a una funcionaria" delante del resto de internos del mismo departamento.

Tampm explica en un comunicado que este nuevo incidente ocurrió durante el reparto de la cena, cuando el interno comenzó a manipularse los genitales por debajo del pantalón mientras "miraba fijamente a la funcionaria de forma lasciva".

Este suceso alteró no solo a la trabajadora del centro sino también a los internos que se encontraban cenando, los cuales comenzaron a protestar, lo que motivó que los funcionarios tuvieran que intervenir y aislar al recluso para evitar así que el incidente fuera a mayores, señala el comunicado sindical.

"Tu abandono me puede matar" asegura que hace unos meses este mismo interno ya protagonizó un altercado con la misma trabajadora, "a la que llamó 'puta', le dijo que le iba a comer los huevos' y le manifestó a otros compañeros de módulo que 'a esa funcionaria ni la miraran, que era suya', lo cual ya denota una fijación del interno hacia la trabajadora".

Regreso al mismo módulo

Tras este anterior incidente el interno fue trasladado a otro módulo, "pero inexplicablemente, y coincidiendo con las fiestas navideñas, regresó al mismo al módulo de origen y aunque los funcionarios manifestaron su queja ante tal decisión no obtuvieron respuesta".

Después del suceso de este domingo el interno ha sido aislado por la dirección del centro con aplicación de un régimen más restrictivo, a la espera de formular propuesta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, "de la que pudiera resultar la aplicación de un primer grado y/o la conducción a otro centro", señala Tampm.

El sindicato resalta la enorme dificultad que pone Instituciones Penitenciarias a la aplicación de dichas medidas y que lleva al extremo de que una trabajadora tenga que sufrir actos de tal gravedad. De hecho, el centro "ya lo intentó tras el primer incidente expuesto, sin éxito al respecto, algo que habría evitado este desagradable desenlace".

"Tu abandono me puede matar" denuncia que la protección a las mujeres, "de la que la Administración tanto se jacta, no tiene lugar cuando estas mujeres son funcionarias de prisiones, pues a buen seguro que ello le llevaría a dar la vuelta a las cifras estadísticas que tanto tratan de vender, y ello, aunque esto suponga dejar indefensas a las trabajadoras penitenciarias".

La organización sindical recuerda que existe un protocolo elaborado por la Secretaría General de “Actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo”, que sólo cubre a las funcionarias cuando el agresor es otro trabajador, "pero no se aplica si éste es un interno, dejándolas así desprotegidas".