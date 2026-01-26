Tres detenidos en Elda y El Campello por tráfico de anabolizantes en gimnasios y mediante envío de paquetes

La Policía Nacional ha detenido en Elda y El Campello a tres varones de entre 28 y 33 años acusados de un delito contra la salud pública por traficar con sustancias anabolizantes que repartían a sus “clientes” a través de paquetería, en inmediaciones de gimnasios de la provincia de Alicante y en tiendas especializadas.

La operación, que se ha desarrollado en dos fases, permitió la incautación de 739 cajas de anabolizantes que el principal investigado guardaba en un trastero ubicado en la localidad de Petrer y en su domicilio de Elda, además de 4.545 euros en efectivo.

La investigación se inició a raíz de obtener información a través de los continuos controles e inspecciones realizados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Alicante en centros deportivos y tiendas dedicadas a la nutrición deportiva, a fin de detectar posibles canales de distribución ilícita de medicamentos.

Imagen del trastero donde almacenaba las sustancias. / v

De este modo se llegó hasta la identidad de un varón que se estaría dedicando a la distribución en la provincia de sustancias químicas con la apariencia de medicamentos legales y que pudieran alterar las capacidades físicas y deportivas de las personas. Este sospechoso realizaba la distribución a través de distintas empresas de paquetería, remitiendo las sustancias en paquetes postales.

Inmediaciones de gimnasios

Los avances de la investigación permitieron a los agentes de la UDEV averiguar que el investigado no solamente distribuía las sustancias anabolizantes por paquetería postal, sino que también estaría distribuyendo a clientes en las inmediaciones de gimnasios.

En cuanto al modo de pago de los compradores, el investigado recibía el dinero en su cuenta bancaria, en la mayoría de las ocasiones, a través de una conocida aplicación de intercambio de dinero rápido, llegándose a contabilizar durante la investigación hasta 55 transacciones al mes relacionadas con las ilícitas ventas.

Trastero usado como almacén

Por otra parte, además de conseguirse ubicar el domicilio del investigado en Elda, se averiguó el lugar del posible almacén donde estaría albergando los anabolizantes, resultando ser un trastero de un garaje comunitario ubicado en la vecina población de Petrer. La Policía averiguó asimismo que estaría siendo auxiliado en sus tareas por otro varón.

Así pues, hallados todos los indicios, se llevó a cabo la explotación de la operación, siendo detenido el principal investigado cuando se disponía a coger su vehículo portando un paquete en cuyo interior se hallaron diversas cajas de sustancias anabolizantes y con 1.045 euros en efectivo en su poder.

Posteriormente, se detuvo al otro varón que le estaría auxiliando y se llevaron a cabo las entradas y registros del trastero y del domicilio del principal investigado, donde se incautaron más cajas de anabolizantes y dinero en efectivo, culminando esta primera fase de la operación con la intervención de 739 cajas de anabolizantes de distinta naturaleza y un total de 4.545 euros en efectivo.

Tras el arresto de ambas personas se llevó a cabo la inspección de tres locales relacionados con el fisioculturismo donde posiblemente hubiera facilitado sustancias anabólicas, dos en Santa Pola y uno en San Vicente del Raspeig. Sin embargo, no se halló ninguna sustancia vendida por el arrestado.

En cuanto a los anabolizantes con los que comercializaba ilegalmente el detenido, se trataban de sustancias procedentes de Lituania y que estaría recibiendo vía Polonia.

Tercer detenido

Durante la primera fase se hallaron indicios en la investigación sobre la existencia de una tercera persona implicada en los hechos, un varón de 33 años que estaría recibiendo paquetes con las sustancias anabolizantes. Por ello, una vez pudo ser plenamente identificado y se averiguó su domicilio en El Campello los investigadores le detuvieron también por el mismo delito.

Noticias relacionadas

Los dos detenidos en la primera fase, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Elda, remitiéndose todo lo actuado en la segunda fase al mismo juzgado.