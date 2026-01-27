Un colombiano apuñala a un venezolano con una botella rota en un bar de Dénia tras discutir sobre Delcy Rodríguez

Aún no había sido apresado Nicolás Maduro por Estados Unidos, pero las discusiones sobre política no dejan a todas las partes contentas y en ocasiones pueden acabar extremadamente mal. Así ocurrió en un bar de Dénia, donde un varón colombiano de 44 años se enzarzó con un ciudadano venezolano de 35 en una disputa por cuestiones políticas relacionadas con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ambos acabaron peleándose y el primero de ellos rompió una botella de cristal y apuñaló varias veces a su contrincante.

La víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, además de precisar cirugía plástica en la cara. Al mismo tiempo, la Policía Nacional abrió una investigación que culminó con la detención del agresor.

Los hechos ocurrieron el pasado diciembre en un bar de Dénia. Un hombre de Venezuela y otro de Colombia comenzaron una discusión, a priori sin interés alguno, sobre asuntos de política relacionados con sus países de origen, en concreto con la política Delcy Rodríguez, que ha asumido la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

En un momento dado de la discusión, el ciudadano colombiano hizo un comentario sobre política y el varón venezolano se lo recriminó verbalmente y además le llegó a propinar un golpe en la cara.

Botella rota

A continuación, el ahora arrestado agarró una botella de vidrio y la rompió para comenzar a apuñalar a la víctima con ella en la cabeza. El agresor continuó con el ataque y llegó a causarle heridas de arma blanca en la cara, parte posterior de la cabeza y brazos.

La víctima trató de defenderse y otras personas testigos de los hechos intentaron separarles, pero el agresor continuó cortando con la botella de cristal al perjudicado.

Finalmente, entre el propietario del establecimiento y otros testigos consiguieron separarles y cesó la agresión. Dieron aviso al 112 para que se personara una dotación sanitaria dada la cantidad de sangre que estaba perdiendo la víctima, quien posteriormente manifestó no recordar nada de los hechos, salvo que un policía le estaba taponando una herida de la cara y le decía que no se durmiera.

Huida

El agresor había huido del lugar cuando agentes de la Policía Nacional se desplazaron al bar. La víctima se encontraba tendida en el suelo sangrando abundantemente, por lo que le asistieron taponando las heridas hasta la llegada de la dotación sanitaria que le trasladó luego al hospital, donde fue ingresado e intervenido quirúrgicamente de urgencia.

En cuanto a las lesiones que presentaba producto de la agresión, las de mayor gravedad consistieron en heridas profundas y complejas en mandíbula, cuello, bíceps, hombros y cervicales, precisando incluso cirugía plástica facial para su recomposición.

Agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia se hicieron cargo de la investigación y consiguieron averiguar la identidad del agresor, a quien posteriormente localizaron y detuvieron por las lesiones graves causadas a la víctima.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Dénia.