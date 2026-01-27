Detienen a una pareja de jubilados y al hijo de ella por cultivar y vender marihuana en una casa de Ibi
La Guardia Civil interviene en el domicilio más de medio millar de plantas y 4,5 kilogramos de cogollos de "maría"
La Guardia Civil ha detenido en Ibi a una pareja de 72 y 68 años y al hijo de ella, de 41, por tráfico de drogas mediante el cultivo de marihuana y su posterior venta desde el domicilio en el que residían de forma habitual, donde incautaron más de medio millar de plantas y 4,5 kilos de cogollos de "maría". Los arrestados, dos de ellos en edad de jubilación, ya había sido detenidos con anterioridad por la Guardia Civil por hechos similares.
La operación “Errante 2” se inició por parte de los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Ibi tras detectarse indicios de una posible actividad ilícita relacionada con el cultivo de marihuana en una vivienda unifamiliar del municipio ibense.
Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron confirmar que en el inmueble en el que residían de forma habitual los implicados cultivaban marihuana de manera intensiva y posteriormente la secaban y envasaban para su distribución.
Enganche ilegal de luz
Asimismo, se constató que la vivienda contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica para abastecer el cultivo sin asumir el coste del elevado consumo energético que requiere este tipo de instalaciones.
Una vez obtenidos los indicios necesarios, los investigadores, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (USECIC), llevaron a cabo el pasado 8 de enero un registro en el domicilio, deteniendo a los tres moradores y desmantelando la plantación que contaba con un sofisticado sistema de iluminación, climatización y riego. En una de las salas secaban las ramas cortadas para preparar posteriormente los cogollos.
En el registro intervinieron 573 plantas de marihuana, 4,5 kilogramos de cogollos de marihuana seca, 1.400 euros en efectivo, un machete, dos cuchillos, dos aerosoles de pimienta, dos vehículos y gran cantidad de diversos materiales para el cultivo intensivo de marihuana.
Los detenidos fueron imputados por un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Tras ser puestos a disposición judicial en Ibi se decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.
