Cae una banda de "vuelcos" de droga y secuestros exprés tras tirotear a un camionero entre Caudete y Villena

La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid y Toledo una organización criminal dedicada a “vuelcos” o robos de droga y secuestros exprés, tras una investigación iniciada en el mes de diciembre de 2024 a raíz de un grave suceso ocurrido en la autovía A-31, entre la localidad albaceteña de Caudete y Villena. Un camionero fue tiroteado y su camión apareció en Villena. El camión fue balizado por la banda pensando que llevaba droga, pero se equivocaron y lo descubrieron tras el tiroteo.

Como resultado de esta operación se ha detenido a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, e investigado a otros dos hombres de entre 20 y 71 años, todos ellos de nacionalidad española, excepto un hombre de nacionalidad marroquí, a los que se les imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza en las cosas, falsificación de documento público (placas de matrícula de los vehículos utilizados), detención ilegal, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, en diferentes grados de participación.

Investigaciones

Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2024, cuando la Guardia Civil localizó un camión articulado detenido en el arcén de la autovía A-31, dentro del término municipal de Villena. En el vehículo se hallaron restos de sangre, cristales rotos, un casquillo percutido y un proyectil de arma de fuego. Además, se tuvo conocimiento de que dos vehículos habían abandonado el lugar a gran velocidad, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.

De forma paralela, el conductor del camión fue localizado en el Hospital General de Almansa con heridas graves producidas por un arma de fuego.

Durante una inspección más exhaustiva del vehículo articulado, se localizó un dispositivo electrónico de seguimiento instalado en la cabina, presumiblemente colocado por los delincuentes con el objetivo de efectuar su seguimiento y robar la droga que supuestamente llevaba encima, encontrándose la carga revuelta.

Material incautado en la operación. / Guardia Civil

La investigación policial determinó que dos vehículos persiguieron al camionero durante su trayecto, tratando de detenerlo entre los municipios de Jumilla y Yecla, forzándolo finalmente a salir de la carretera A-33 a la altura de Caudete. Una vez allí, varias personas bajaron de los vehículos y realizaron, al menos, cuatro disparos que alcanzaron a la víctima.

Tras el tiroteo, los agresores intentaron obligar al conductor a continuar la marcha con el camión, no siendo posible por la gravedad de las heridas. Por tal motivo los delincuentes condujeron el vehículo hasta el arcén en el que fue localizado por la Guardia Civil y abandonaron a la víctima, malherida y en estado grave, en las inmediaciones del Hospital General de Almansa.

Con estos datos, se inició una intensa investigación orientada a la identificación de los autores, obteniéndose información sobre vehículos compatibles con los utilizados. De forma simultánea, se localizó en Valmojado (Toledo) un vehículo de alta gama coincidente con uno de los utilizados en los hechos, sustraído días antes de un concesionario de Madrid y que permitió identificar a cuatro de los presuntos autores.

Los investigadores han podido constatar que los autores vestían chalecos que simulaban ser policiales, pasamontañas y otros elementos identificativos de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Organización criminal

Durante los operativos policiales se obtuvo información que permitió determinar la estructura y hábitos de la organización, comprobando los frecuentes cambios de domicilio de sus miembros y las estrictas medidas de seguridad que adoptaban en sus desplazamientos para dificultar futuras investigaciones policiales.

El avance de las investigaciones permitió identificar a varias personas con antecedentes por hechos similares a los investigados. Tras reconstruir los itinerarios empleados por los integrantes de la organización en los días previos y el día de los hechos, se pudo determinar que se trataba de una organización criminal dedicada a los “vuelcos” o robos de estupefacientes y a secuestros exprés.

Los integrantes de la organización utilizaban en sus actuaciones vehículos de alta gama, a la vez que hacían uso de una extrema violencia para consumar los robos, acumulando algunos de los detenidos numerosos antecedentes por delitos cometidos principalmente en la Comunidad de Madrid.

Material incautado en la operación. / Guardia Civil

Una vez que se pudieron determinar con exactitud los domicilios donde residían las personas investigadas, la Guardia Civil realizó, de forma simultánea, seis entradas y registros en cinco domicilios y una nave situados en las provincias de Toledo y Madrid.

Como resultado de estos registros, durante el pasado mes de diciembre se procedió a la detención de seis personas, cuatro mujeres y tres hombres, de 20 a 71 años, interviniendo numerosos efectos, entre los que destacan varias armas de fuego cortas -una de ellas un revólver municionado y dispuesto para su uso-, munición de diferente calibre, tres vehículos a motor, balizas GPS, teléfonos móviles, llaves maestras, ganzúas y una escopeta de caza sustraída en otro “vuelco” de droga.

Además, se aprehendieron 155 gramos de hachís y una plantación indoor de cannabis sativa compuesta por 226 plantas, que resultó desmantelada.

La operación ha sido coordinada y dirigida por los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Almansa y Villena, con apoyo durante los registros de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidades del GRS (Grupo Rural de Seguridad) de Madrid, Valencia, Pontevedra y Barcelona, contando con la colaboración de la Policía Local de Casarrubios del Monte (Toledo) y de la Comisaría de Policía Nacional de Carabanchel-Madrid.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de Almansa, donde se ha decretado libertad con cargos.