Cinco detenidos con armas de fuego tras el asalto violento a una vivienda en Alicante

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro en Alicante y una en Elche, y ha intervenido cinco armas de fuego tras investigar el asalto a una vivienda por parte de un varón armado con una pistola. Los arrestados son cuatro españoles y un ciudadano de la República Dominicana que fue el presunto autor material del asalto y fue detenido en Elche. Cuatro de los cinco detenidos han ingresado en prisión.

La investigación policial se inició el pasado noviembre tras una llamada a la sala del 091 donde un varón manifestó que le habían asaltado en su propia casa y amenazado con un arma de fuego. La víctima relató además que mantuvo un fuerte forcejeo con el asaltante y se le cayó la pistola al suelo, por lo que al verse desarmado huyó del lugar.

Las armas intervenidas en Alicante. / INFORMACIÓN

Los agentes desplazados la vivienda encontraron el arma municionada y en condiciones de ser disparada, así como un rollo de cinta plástica de embalaje y una bolsa de bridas, material con el que presumiblemente iban a inmovilizar a la víctima.

Investigación

Ante la gravedad de los hechos relatados por la víctima, la intervención de un arma de fuego perfectamente funcional y de útiles para la inmovilización de la víctima, agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Judicial de Alicante iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Los agentes identificaron plenamente al varón que había asaltado la vivienda como un hombre de 39 años y de la República Dominicana. Tras varias comprobaciones, este sospechoso fue localizado finalmente en Elche y detenido por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas

Durante la investigación los policías comprobaron que además del varón detenido había varias personas más relacionadas con los hechos, concretamente tres varones de entre 44 y 49 años, los cuales habían planeado junto al primer investigado asaltar el domicilio, inmovilizar a la víctima y robarle.

Una vez identificados plenamente los tres varones, fueron localizados por los agentes, y detenidos por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Por último, y después de realizar otras comprobaciones, los agentes realizaron una inspección policial en una cafetería de Alicante relacionada con uno de los investigados. Los agentes intervinieron cuatro armas de fuego -tres pistolas y un revólver- y detuvieron a la responsable del establecimiento, una mujer de 43 años acusada de un delito de tenencia ilícita de armas.

Los cinco detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición judicial y se decretó el inmediato ingreso en prisión para los cuatro varones detenidos, mientras que la mujer quedó en libertad provisional.