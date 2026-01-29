Dos detenidos en Benidorm tras descubrir un perro de la Policía más de medio kilo de cocaína en un coche

La Policía Nacional ha detenido en un control en Benidorm a dos varones ucranianos de 50 y 17 años que ocultaban en su coche 580 gramos de cocaína, droga que fue descubierta por un perro de la Unidad de Guías Caninos de la Comisaría Provincial de Alicante.

La actuación se produjo durante un control rutinario de seguridad establecido por la Policía Nacional en una de las vías de circulación de la zona inglesa de Benidorm. Un vehículo de alta gama -un Porsche Macan con matrícula de Ucrania- conducido por un varón y con un copiloto más joven a su lado realizó una maniobra brusca orientada a eludir el control y los agentes de servicio se dieron cuenta, por lo que le dieron el alto.

El vehículo fue interceptado y los ocupantes del mismo fueron identificados, realizándose un registro superficial sobre el vehículo. Sin embargo, los ocupantes del coche no aportaron documentación fiable relativa al mismo, por lo que los agentes decidieron trasladar a estas personas y al vehículo a las dependencias de la Comisaría de Benidorm, con el fin de realizar las averiguaciones pertinentes.

Una vez que se hallaban en la Comisaría, mientras los agentes realizaban las comprobaciones con la documentación, la Unidad de Guías Caninos de Alicante inspeccionó el vehículo más a fondo por si los ocupantes estuvieran tratando de ocultar algo en el mismo, dada su reacción ante el control policial.

Durante la inspección el can de la unidad detectó sustancia estupefaciente en una zona del vehículo junto a la guantera. Los policías revisaron dicha zona y hallaron oculta una roca de cocaína con un peso de 580 gramos. Además, el copiloto del vehículo, llevaba encima 250 euros en metálico, cantidad que también fue intervenida.

Ambos varones fueron arrestados como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, siendo puesto a disposición judicial el detenido mayor de edad e informándose de lo actuado sobre el menor de edad a la Fiscalía de Menores de Alicante.

Noticias relacionadas

Alertar de un control

Desde la Comisaría Provincial se recuerda que los controles policiales establecidos por la Policía Nacional en las vías de una ciudad se establecen como medida de seguridad preventiva ante delitos que se cometen, por lo que se desaconseja a la ciudadanía alertar sobre la ubicación de tales controles, puesto que estará contribuyendo a que los delincuentes consigan evitarlos y evadirse de la acción policial, huyendo muchas veces con el botín de los ilícitos cometidos.