La Policía de Alicante arresta en Murcia a dos fugitivos buscados en Suecia por blanquear 21 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional de Alicante han detenido en sendos hoteles de Murcia a dos fugitivos suecos de 34 y 38 años sobre los que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Suecia por delitos de blanqueo de capitales e infracción a la ley del juego. Los fugitivos están acusados de blanquear más de 21 millones de euros en un periodo de dos años, según fuentes policiales.

Según informa la Policía, las autoridades suecas dictaron una orden europea de detención que fue puesta en conocimiento de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante y en ella se solicitaba la práctica de dos entradas y registros en las habitaciones de dos hoteles de Murcia, lugar donde se encontraban alojados los reclamados.

Por este motivo, los investigadores de la UDEV de Alicante establecieron un dispositivo tendente a la localización, detención y posterior puesta a disposición judicial de los dos fugitivos. Agentes de Alicante se desplazaron a Murcia y lograron apresar a los dos fugitivos, además de intervenir varios dispositivos móviles, un ordenador portátil y 200 euros en efectivo.

10 millones de coronas suecas al mes

Según la reclamación cursada en la OEDE, los hechos que motivaron las detenciones ocurrieron entre los años 2024 y 2025 en Estocolmo (Suecia). En relación al delito de blanqueo de capitales, los reclamados participaron presuntamente en actividades comerciales, recibiendo y transfiriendo efectivo, saldos bancarios y criptomonedas por un valor de al menos 10 millones de coronas suecas al mes, dinero que provenía de delitos o actividades delictivas para promover que otra persona se apropiara de su valor.

El dinero presuntamente blanqueado asciende un total de al menos 230 millones de coronas suecas -más de 21 millones de euros al cambio- durante el periodo de comisión de los hechos. En cuanto a las actividades ilegales de juego, las autoridades suecas les acusan de participar en juegos de azar sin la licencia requerida.

La Policía Nacional de Alicante instruyó las diligencias y puso a los dos fugitivos a disposición del juzgado central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición a Suecia.