Prohíben a un ladrón acercarse al aeropuerto de Alicante-Elche tras robar 7.000 € en tabaco en tiendas "duty free"

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 38 años acusado de robar 7.179 euros en tabaco sustraía al descuido en tiendas libres de impuestos locales -las "duty free"- situadas en el interior de diferentes aeropuertos para su posterior venta ilegal. Los investigadores han constatado la comisión de al menos diez delitos cometidos con el mismo "modus operandi" en los aeropuertos de Alicante, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. El ladrón ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, pero el juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento del aeropuerto de Alicante-Elche.

Los agentes de la Guardia Civil desplegados en el aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche iniciaron una investigación tras observar una rutina inusual en un pasajero que adquiría billetes con destino a Madrid, accedía a la zona de los comercios "duty-free", pero no llegaba a embarcar en los vuelos y abandonaba la terminal poco después de su acceso.

La Guardia Civil sospechó que tras ese comportamiento se ocultaba algo más y comprobaron que durante el tiempo que esta persona permanecía en la terminal tan solo deambulaba por las instalaciones de la tienda libre de impuestos locales del aeropuerto de Alicante-Elche.

La investigación se centró en averiguar qué hacía durante ese tiempo y así pudieron constatar que estaba robando tabaco para su posterior venta ilegal.

Billete de vuelo

Según la Guardia Civil, para cometer este delito sin ser descubierto adquiría un billete de vuelo que le permitía acceder hasta la zona en la que se encuentra esta tienda. Una vez dentro, paseaba con una cesta en la que depositaba una mochila del tamaño del equipaje de mano que en realidad iba vacía y cuando se aseguraba de que los empleados no se percataban, cogía varias cajas de tabaco picado y las introducía en la mochila.

El ladrón se colgaba la mochila a la espalda y abandonaba la tienda dejando la cesta vacía y sin que se sospechara de él. Tras salir del "duty free" se mezclaba entre los pasajeros que abandonaban el aeropuerto tras el aterrizaje de su vuelo y salía de la terminal creyendo que no había sido descubierto.

Los investigadores han constatado que, en ocasiones, se desplazaba hasta otros aeropuertos en los que operaba de la misma forma.

El pasado 5 de enero fue detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche como presunto autor de al menos una decena de hurtos cometidos en apenas dos meses en los aeropuertos de Alicante, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, donde ha sustraído tabaco por valor de 7.179,20 euros.

El detenido, de 38 años, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elche, que decretó su libertad con la imposición de la medida cautelar de una orden de alejamiento sobre el aeropuerto alicantino.

Noticias relacionadas

La operación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, desplegada en el aeropuerto, y no se descartan nuevas detenciones.