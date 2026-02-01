Cuatro detenidos en Alicante en controles policiales con hachís, éxtasis y anabolizantes

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, en el marco de varios dispositivos de seguridad ciudadana desarrollados en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones se llevaron a cabo durante controles de vehículos y de identificación de personas, así como en actuaciones de vigilancia discreta en la calle.

En uno de los casos, los agentes interceptaron a un conductor que transportaba droga en su vehículo, mientras que en otros dos hechos los arrestos se produjeron tras detectar intercambios de sustancias en plena calle. En una tercera actuación, la Policía descubrió la venta de productos anabolizantes.

Interceptado tras intentar esquivar un control

El primero de los arrestos se produjo cuando un vehículo se aproximaba a un control policial y realizó una maniobra evasiva con la aparente intención de eludir el filtro de seguridad. Los agentes actuaron de inmediato y lograron detener el coche.

Durante la inspección del vehículo, los policías registraron una mochila situada en el asiento del copiloto, donde localizaron cinco placas de hachís con un peso bruto total de 500 gramos. Ante estos hechos, el conductor, un hombre de 37 años, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.

Sorprendidos durante un intercambio en la vía pública

El segundo suceso tuvo lugar cuando agentes de paisano observaron la actitud sospechosa de una persona situada en el portal de un edificio. En ese momento, una furgoneta se detuvo junto a ella y los policías pudieron apreciar cómo se producía un intercambio, en el que el conductor entregaba una bolsa al otro individuo.

Los agentes decidieron intervenir de inmediato. Mientras uno de ellos interceptaba a la persona que trató de refugiarse en el portal, otro lograba inmovilizar el vehículo. En el interior de la bolsa se hallaron cinco envoltorios con MDMA en forma de cristal, cuatro frascos de GHB y otros cuatro envases con sustancia inhalatoria conocida como “popper”.

Además, en la furgoneta se localizaron más drogas, entre ellas hachís y una bolsa con mayor cantidad de “cristal”. En total, la sustancia incautada ascendía a 334,4 gramos de éxtasis, 21,9 gramos de MDMA y 1,9 gramos de hachís. Los dos implicados, de 44 y 25 años, fueron detenidos y trasladados al juzgado de guardia.

Agentes de paisano

El tercer arresto se produjo cuando una patrulla de paisano observó a dos hombres junto a un vehículo con el maletero abierto. Los policías presenciaron cómo uno de ellos entregaba una bolsa al otro, lo que motivó la intervención al sospechar que se trataba de un intercambio ilegal.

En el interior de la bolsa se encontraron diversas sustancias anabolizantes, y tras inspeccionar el vehículo se localizaron más productos de la misma naturaleza. El portador de la mercancía, un hombre de 42 años, fue detenido por un delito contra la salud pública.

En esta actuación se incautaron cinco cajas de hormona de crecimiento humano, dos viales de nandrolona, siete de testosterona, dos cajas de clembuterol, una de HCG, once viales de agua bacteriostática para inyección subcutánea, otras sustancias anabolizantes y 800 euros en efectivo. El arrestado fue puesto a disposición judicial.

Prevención

Una de las funciones más destacadas que la Policía Nacional desempeña en las ciudades es la de la prevención de la delincuencia en vía pública, donde los agentes incardinados dentro de las Brigadas de Seguridad Ciudadana actúan tanto uniformados, como de paisano para poder detectar posibles ilícitos sin verse comprometida su presencia.

En este sentido, los controles de vehículos establecidos aleatoriamente en puntos estratégicos de la ciudad o en los accesos a las mismas, son primordiales a la hora de conseguir prevenir delitos relacionados tanto, con tráfico de drogas, como robos, consiguiendo la incautación de sustancias estupefacientes o recuperación de efectos robados, al igual que ocurre con las dotaciones policiales que actúan de paisano en vehículos sin distintivos policiales.

Sin embargo, en estos casos, el factor sorpresa es esencial para el éxito de estas intervenciones por lo que, desde la Policía Nacional, se insta a los ciudadanos a no revelar por redes sociales o aplicaciones de mensajería la situación de este tipo de controles, así como tampoco la presencia de policías de paisano en la ciudad, en aras de no obstaculizar la función policial de prevención de la seguridad ciudadana.