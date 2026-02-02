El caso del murciano desaparecido cuando navegaba con su primo en Alicante, en stand by: "Ya no se busca en el mar"

La Guardia Civil puso en marcha a mediados de enero una investigación para tratar de dar con Adrián, un hombre de 36 años y vecino de Abanilla desaparecido en aguas de Alicante tras quedarse a la deriva una pequeña embarcación neumática, en la que viajaba con su primo Blas, por una avería. El primo, cuando fue rescatado con vida y síntomas de hipotermia, contó que se paró el motor, empezó a entrar agua en la barca y Adrián se lanzó al agua para intentar llegar a nado a la costa y pedir ayuda. Ahí se le pierde la pista.

Según explicaron entonces fuentes de la investigación, la temperatura del agua del mar en ese momento era de unos 16 grados en la zona de Guardamar, lo que limitaba las posibilidades de supervivencia del hombre después del naufragio. Después de unos días de búsqueda intensiva, con un gran despliegue de medios, Salvamento Marítimo estableció que se pasaba a búsqueda pasiva.

Búsqueda pasiva

Cabe recordar que se denomina así a la fase de la búsqueda de personas desaparecidas en la que, tras agotar las labores intensivas, se retiran los medios activos (helicópteros, patrullas o embarcaciones movilizadas para tal fin), aunque se mantiene una vigilancia por parte de buques de paso y patrullas de seguridad que habitualmente trabajan en la zona.

Esto no implica dar carpetazo al caso de Adrián, dado que se mantiene la alerta y la notificación a todos los navegantes en esta zona de Alicante para que extremen la vigilancia.

La desaparición

Los dos primos se habían desplazado un sábado por la mañana hasta la vecina provincia con el fin de probar una pequeña embarcación tipo zódiac que habían comprado. Salieron de la playa de Babilonia en Guardamar y estaba previsto que regresaran ese mismo día a su domicilio, según los datos que facilitaron sus familiares a la Guardia Civil.

Durante la travesía se paró el motor de la embarcación sobre las seis de la tarde del sábado y comenzó a entrar agua en el interior. Ante el temor de un posible hundimiento, uno de los dos tripulantes se puso un chaleco y se tiró al mar con la intención de llegar nadando hasta tierra, pues se veía la costa desde el punto donde sufrieron la avería y estaban a un kilómetro de distancia de tierra, cerca de una piscifactoría.

Al no volver al pueblo el sábado por la noche, los familiares de los dos tripulantes avisaron a la Guardia Civil y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda junto a Salvamento Marítimo.

Un miembro de Cruz Roja con el hombre de 37 años rescatado. / Cruz Roja

Los efectivos de emergencias recorrieron toda la costa, tanto en tierra como en mar y sobre las tres menos veinte de la tarde del domingo un avión de Salvamento Marítimo localizó la embarcación a unas 15 millas náuticas de Santa Pola. A bordo sobrevivía Blas, que fue rescatado con vida y trasladado al puerto de Santa Pola. De ahí, en ambulancia al Hospital General de Elche.

No pierden la esperanza

En Abanilla, pueblo natal de Adrián, hay quienes no pierden la esperanza de encontrarlo con vida. Esperan que hubiese podido llegar a nado a tierra firme y, por la razón que fuese, se desorientara y no hubiese sido capaz de volver a su casa.

